一线城市因限购而挤出的投机资本进入人均收入、购房支付能力更低的二三线、中小型城市。新一轮限购不可避免

2011年07月17日

因为停水停电，使得寄养的孤残宝宝们每天都处于“水深火热”。7月14日这天虽然经过临时维修，有了电，但同时也接到通知，通电是临时的，三天后还要停电