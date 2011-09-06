普京预计五年后俄将成为欧洲最大汽车市场 2011年09月06日 近年来，俄政府逐步提高汽车进口关税，以刺激外国汽车生产商在俄罗斯投资建厂，并扶持本国汽车厂商

穆巴拉克三度出庭受审 2011年09月06日 庭审于当地时间上午11时许开始。穆巴拉克依然躺在担架上被送入法庭。出于保护证人和防止泄露国家机密的考虑，当天的庭审并未直播