- 2011年09月06日阿基诺是在维基解密发表的一份美国解密电报形容他“缺乏自信和不够果断”之后，做出这样的反应
- 2011年09月06日《纽约时报》认为“(日本)最后一名有能力的首相是小泉纯一郎”，此后“平庸”的5人只是走马灯似地频频更换，希望新首相野田佳彦“终结这一局面”
- 2011年09月06日奥巴马在底特律说，即将公布的就业计划将使建筑工人有活干，令他们忙着修路架桥，奥巴马呼吁美国国会支持他的计划
- 2011年09月06日受节前食品加工企业肉蛋采购量增加，肉蛋类价格小幅上涨，其中鸡蛋、猪肉、牛肉分别上涨1%、0.4%和0.4%。
- 2011年09月06日据外媒报道，一些罹难者家属担心他们在典礼当天无法入场，因为邀请函还未寄到。邀请函中会包括列有编号的证件，当天必须携带这项证件才能进入纽约世界贸易中心(WTC)的典礼场地
- 2011年09月06日美国邮局陷入严重财务危机，今年度亏损高达80亿美元，因此计划在2015年前大量缩减20%人力，也就是裁减12万人，并退出联邦雇员的退休和医疗计划，另外成立邮局自付福利系统
- 2011年09月06日希腊国债暴跌，一年期国债收益率飙升至82%。这样的收益率意味着投资者认为希腊违约的可能性极高。
- 2011年09月06日针对民主党的执政，小泉说：“今后民主党会因财政困窘，进入身为执政党的痛苦时代。民主党议员终于了解到执政的痛苦，而政权轮替是好事一桩”
- 2011年09月06日新民调并且指出，大约半数日本人肯定美国和德国，却有绝大多数的人对邻近的中国、俄罗斯和朝鲜，抱持否定或中立的看法。对韩国的观感则好坏参半
- 2011年09月06日据韩国国防部6日向国会国防委员会提交的《朝鲜电子战攻击和干扰武器》资料显示，朝鲜目前拥有从前苏联购置的20余种通讯、雷达干扰装备
- 2011年09月06日此次共有185家中国企业参加了“中国品牌商品欧洲展”，在伯明翰国家展览中心展出礼品、文具等九大类1000多种中国品牌商品，参展总面积达5000平方米
- 2011年09月06日伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗央行行长马哈茂德·巴赫马尼的话说，伊历5月（公历7月23日至8月22日）的通胀率为20.8%，而之前一个月的通胀率为21.1%
- 2011年09月06日广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司日前决定，从9月15日起，召回部分飞度（Fit）、思迪（CITY）轿车和思威（CR－V）多用途乘用车，上述车辆共计25万余辆。
- 2011年09月06日9月6日人民币兑美元汇率中间价比昨日小幅回落，报1美元对人民币6.3946元。
- 2011年09月06日近年来，俄政府逐步提高汽车进口关税，以刺激外国汽车生产商在俄罗斯投资建厂，并扶持本国汽车厂商
- 2011年09月06日中国汽车行业整体平稳增长之际，豪华车开始出现增速放缓，奔驰连续两月在华销量出现同比基本持平，宝马、奥迪增速也都出现不同程度的下降。但随着汽车行业有可能出现回暖，“十二五”期间，豪华车仍将保持较高增速。
- 2011年09月06日业内人士称，洋河股份所提到的成本上涨导致提价只是一种说辞，它的核心目的是为了不断拉高产品价格，从而使产品结构实现升级。
- 2011年09月06日庭审于当地时间上午11时许开始。穆巴拉克依然躺在担架上被送入法庭。出于保护证人和防止泄露国家机密的考虑，当天的庭审并未直播
- 2011年09月06日拉夫罗夫同时强调，一旦俄乌天然气争端被诉诸法庭，俄罗斯准备捍卫自己的立场。他同时也表示，俄罗斯将乌克兰视作战略伙伴，并不打算将乌方“逼入绝境”
- 2011年09月06日此前世界最小的电动机直径为20纳米。塔夫茨大学的研究人员4日说，他们计划为新突破申请吉尼斯世界纪录
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