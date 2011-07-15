住建部公布保障房监察方案 《财经》综合报道 2011年07月15日 住房和城乡建设部要求各地集中组织开展保障性安居工程建设政策落实情况监督检查

默多克父子同意就报纸窃听丑闻接受英国议会质询 《财经》综合报道 2011年07月15日 默多克父子早些时候拒绝出席听证会

15日人民币对美元汇率中间价下降25基点 2011年07月15日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4665元，比前一交易日下降了25个基点。

北京新建普通住房均价同比下降 商品房市场价格陷入僵局 2011年07月15日