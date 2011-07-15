- 2011年07月15日在目前信贷规模偏紧的情况下，华夏银行积极联合同业资源，创新与第三方金融机构的业务合作模式，成功开展小企业银团贷款业务
- 2011年07月15日预计今年新增人民币贷款7万-7.5万，全年的社会融资总量保持14万亿，与去年情况持平
- 2011年07月15日宝洁公司(P&G)将召回“欧乐-B”牙齿及牙肉护理漱口水，此次召回共涉及中国大陆进口的3万余瓶相关产品。
- 2011年07月15日因招股书有不详尽之处和数据错误，高鑫零售在开盘前公告，确认延迟在联交所上市交易
- 2011年07月15日企业如果未能提供完整、真实的限售股原值凭证，不能准确计算该限售股原值，主管税务机关一律按该限售股转让收入的15%核定为该限售股原值和合理税费
- 2011年07月15日肇事货车载重钢板100吨以上，涉嫌严重超载
- 2011年07月15日
- 2011年07月15日今年上半年我国财产险实现保费2359.6亿元，同比增长16.9%，其中非车险业务增速比车险业务高11个百分点。人身险实现保费5697亿元
- 2011年07月15日目前生猪存栏连续4个月增长，下半年供应量会跟上，而按照价格周期推算，一年半左右时间，猪肉价格能够降至一个周期的低点
- 2011年07月15日上半年北京市新建普通住房成交均价为13948元／平方米，比去年全年的14847元／平方米低6．1%
- 2011年07月15日住房和城乡建设部要求各地集中组织开展保障性安居工程建设政策落实情况监督检查
- 2011年07月15日默多克父子早些时候拒绝出席听证会
- 2011年07月15日
- 2011年07月15日麦当劳表示，这次价格调整属于结构性价格调整，每天3个时段的“超值选择”依然继续供应
- 2011年07月15日时家兄弟仍然被诉诈骗罪，并新添了一项妨害作证罪
- 2011年07月15日日前据香港媒体报道，中国最大乃至世界最大的冶金工程承包商中冶集团因重组恒通公司(后改名为"中冶恒通")后遭受巨亏46亿元
- 2011年07月15日商务部新闻发言人姚坚表示，今年上半年我国进出口总额为17036.7亿美元，比去年同期增长25.8%。进入二季度以来，出口增速持续回落。
- 2011年07月15日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4665元，比前一交易日下降了25个基点。
- 2011年07月15日
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