- 2011年07月15日
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- 2011年07月15日摩根大通集团7月14日发布2011年第二季度业绩，净利润为54亿美元，而2010年第二季度净利润为48亿美元。每股收益为1.27美元，而2010年第二季度的每股盈利为1.09美元。
- 2011年07月15日
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- 2011年07月15日保险公司投资设立基金公司的试点方案已提交国务院讨论，预计方案最快年内出台
- 2011年07月15日反垄断局正在按照有关规定，对于申报材料的完整性进行审核，在这之后才会有下一步的程序，包括立案程序等等
- 2011年07月15日政府要着力解决在市场经济环境下社会服务和社会管理“越位”的问题，只有这样，才有精力去处理“缺位”、“不到位”的问题，真正做到“社会管理社会办”
- 2011年07月15日股东将分期对国际期货按比例增资12亿元，国际期货注册资本将遥遥领先业内同行
- 2011年07月15日
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- 2011年07月15日将以约121亿美元收购美国天然气生产商Petrohawk能源公司
- 2011年07月15日政府将更多的会依靠法律和经济手段来进一步完善猪肉市场的调控
- 2011年07月15日苹果上月底已支付这笔赔偿金
- 2011年07月15日近日，国家行政学院公布“三公经费”财政拨款情况如下
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- 2011年07月15日中概股IPO格外抢眼，更多中国企业将采用直接上市而非反向收购的方式进入美国市场
- 2011年07月15日1-6月，全社会用电量累计22515亿千瓦时，同比增长12.2%
- 2011年07月15日标准普尔可能会将美国的长期评级下调一档或多档，至“AA”级
- 2011年07月15日达芬奇家具公司在2011年6、7月两月间，进口家具产品共7批次。这也是达芬奇公司从2009年6月至今两年间所有的进口记录。
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