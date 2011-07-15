标普警告或将下调美国信用评级 2011年07月15日

大蒜价格止跌回升 2011年07月15日

日经股指早盘小幅上涨 2011年07月15日

必和必拓宣布出巨资收购美国天然气生产商 2011年07月15日 将以约121亿美元收购美国天然气生产商Petrohawk能源公司