美国债务上限最新谈判没有达成具体协议 《财经》综合报道 2011年07月15日 此次谈判主要围绕大规模支出削减方案展开

杭州钱塘江三桥发生塌陷事故 2011年07月15日

纽约金价继续冲高 2011年07月15日

国际油价14日下跌 2011年07月15日

纽约股市14日收跌 2011年07月15日