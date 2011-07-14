上海城投总公司获国开行600亿元融资额度 2011年07月14日

欧盟称爱尔兰经济调整计划进展顺利 2011年07月14日

香港特区政府将为69万公屋租户代缴两个月房租 《财经》综合报道 2011年07月14日 与此相关的拨款已于今年6月经立法会有关部门批准