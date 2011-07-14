- 2011年07月14日
- 2011年07月14日
- 2011年07月14日与此相关的拨款已于今年6月经立法会有关部门批准
- 2011年07月14日政府将购买服务，权力让步，逐步分解和转移到社会组织中去
- 2011年07月14日罕见的技术错误导致上市进程延期，有可能拖延至7月底才能挂牌
- 2011年07月14日摩根大通公司(JPM)周四表示，第二财季盈利增长13%，得益于其投行业务股票及债券承销费收入的上升，以及其信用卡业务亏损的减少
- 2011年07月14日该数字较去年第二批配额7976吨，增加约97．3%
- 2011年07月14日中国国家能源局今天公布的上半年全社会用电量数据显示，上半年中国全社会用电量累计22515亿千瓦时，同比增长12.2%。其中，工业用电占全社会用电量的比重超过74%，同比增长11.7%。
- 2011年07月14日7月13日，世界第二大零售商法国家乐福公布2011年上半财年的财报显示，该公司上半财年的盈利比去年同期下降了23%
- 2011年07月14日7月13日，韩国和朝鲜在金刚山地区举行会议，就金刚山旅游区韩方资产问题进行协商，但双方并未达成一致
- 2011年07月14日穆迪投资机构将美国主权信用评级列入负面观察名单，令美国议员“面临更大压力”
- 2011年07月14日5月份广西CPI上涨7.7%，为全国最高。自治区主席马飚在近日举行的广西2011年年中工作会议指出，将采取逐月向地市分解物价调控目标、对物价部门实行责任制等措施，力争把全年CPI控制在5%左右。
- 2011年07月14日汉王科技预计上半年或亏损9000万到9800万元，而修正后的数据为1.65亿元至1.75亿元
- 2011年07月14日根据央行公布的数据显示，央行本周周最终净回笼资金860亿元，专家指出，下半年“公开市场操作”或再度取代“准备金率调整”，成为回笼流动性的重要货币政策执行工具。
- 2011年07月14日近期稻米市场收购意愿不强，观望态势较浓
- 2011年07月14日因撰文损害金龙鱼声誉，7月14日深圳市南山区人民法院以损害商品声誉罪判处原鲁花公关公司项目总监郭成林有期徒刑一年，并处罚金一万元。郭成林可能会提起上诉，但尚未做出最后的决定。
- 2011年07月14日中石化7月份汽油外采每吨奖励100元，柴油外采无奖励
- 2011年07月14日预计后期汽车价格随下半年产能的逐步释放，稳中略降走势仍将有所延续
- 2011年07月14日
- 2011年07月14日
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富