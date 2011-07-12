- 2011年07月14日因公司的一汽丰田产销量较去年同期下降，向公司贡献的投资收益大幅降低，一汽夏利预计上半年净利大同比下降50%-100%
- 2011年07月14日这家公司不仅从多个国家进口家具，还通过保税区从国内厂家“进口”家具
- 2011年07月14日财政部于今天发行了300亿元一年期记账式附息国债。
- 2011年07月14日财政部于今天公布的6月份财政数据显示，上半年企业所得税预缴收入为11175.36亿元，同比增长38.3%；个人所得税收入为3554.78亿元，同比增长35.4%。
- 2011年07月14日今年以来国内猪肉价格持续上涨。本周各部门相继宣布将出台生猪生产扶持政策，稳定猪肉价格。
- 2011年07月14日
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- 2011年07月14日京沪高铁运营以来，包括网络、车辆、轨道、供电、信号等，是一个整体系统。任何一个环节出现问题，都将影响其正常运行
- 2011年07月14日中国经济面临的最大风险在于重演2010年下半年的一幕。政府已充分意识到了这样的潜在风险，因此政策调整力度将比去年更有分寸
- 2011年07月14日中储棉预计，2011年棉花总产量预计739.02万吨，较上年增长18.61%
- 2011年07月14日央行再发央票净回笼资金 或仅通过公开市场回收流动性而暂停“一月一调准”
- 2011年07月14日联想投资涉及新农业领域，恰逢新一轮中央政策资金投资热
- 2011年07月14日高鑫零售明日香港挂牌，此次共募资净额约为79.65亿港元，募得的资金中约50%将用于中国开设新的综合性大卖场
- 2011年07月14日7月14日，铁道部首次就京沪高铁故障做出解释与回应，铁道部政治部副主任兼政治部宣传部部长、新闻发言人王勇平称，目前的问题主要是因为设备还处于磨合期，法国、德国、日本高铁刚开通时，都曾出现过类似的故障
- 2011年07月14日振华重工对西班牙海上石油钻井平台项目新进展表示沉默，投资者多见其欢喜公告，却未见其风险提示
- 2011年07月14日7月14日，央行公开市场单日回笼资金过千亿，令资金面重新紧张
- 2011年07月14日希腊违约已成无可不免之势，但可以以有序的方式发生
- 2011年07月14日中金投资民营医疗，看好县级医疗器械更新，但担忧商业领域的医药、医疗分销及流通
- 2011年07月14日比2010年实际支出增加580.53万元
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