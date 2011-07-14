国内现货金银普遍收高 2011年07月14日

大宗商品普遍高位持稳 2011年07月14日

上海期金延续上涨 2011年07月14日

沪深B指涨幅双双保持红盘 2011年07月14日

下半年央行公开市场回笼资金或成常态 2011年07月14日 由于本周公开市场到期资金1250亿元，对冲之后，央行本周最终回笼资金860亿元，重新恢复从市场净回笼资金

阿富汗武装冲突上半年致死1462名平民 2011年07月14日

公开市场放量回笼 央行结束8周净投放 2011年07月14日

西藏拉萨市建成首个污水处理厂 2011年07月14日