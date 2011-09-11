古巴政府进一步放开个体户经营范围 2011年09月11日 据国务委员会的决定，石料加工、保险代理和婚庆仪式组织三个领域向个体经营者开放，从而使古巴政府允许个体户经营的内容由原来的178个增加到181个

彼得森国际经济研究所下调今明两年全球经济增速 2011年09月11日 鉴于美日欧等发达经济体今年第二季度的经济增速明显放缓，彼得森国际经济研究所将今年全球经济增速从4月份预测的4.3%下调为3.8%；将2012年全球经济增速从4月份的预测的4.5%下调为4.2%

巴西央行表示将继续降息 2011年09月11日 8月31日，巴西央行货币委员会令人意外地决定将基准利率由12.5%下调至12%，这标志着从今年年初开始的一系列货币紧缩政策告一段落