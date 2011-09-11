- 2011年09月13日因同欧洲央行的债券购买计划意见相左，该行执行委员会委员、首席经济学家斯塔克9月9日宣布辞职。分析人士认为，斯塔克的辞职表明欧洲央行内部针对债券购买计划存在巨大分歧，此举可能将削弱市场对欧元区当局应对欧债危机的信心。
- 2011年09月13日目前多家银行收到通知，要求对近期炒作升温的商业房地产保持高度警觉；银行要密切关注投资投机活跃并且未采取限购等措施的二三线城市房地产市场风险。各银行尤其是非金融机构不得头脑发热，盲目增加信贷投入。
- 2011年09月13日埃德蒙德•菲尔普斯同时认为，人民币升值是长期趋势；詹姆斯•莫里斯认为，中国投资回报率下降的趋势已经到来，而且来的远比人们预想的早
- 2011年09月12日Groupon的中国模仿者们仍在寻找适合中国的本土服务模式
- 2011年09月12日韦尼泽洛斯对媒体说，新的紧缩措施包括在2011年和2012年新征每年每平方米最高4欧元的房产税，对总统、总理等所有经选举产生的官员少发一个月工资，要求船主为摆脱债务危机发挥更积极作用等
- 2011年09月12日今年以来商业银行表外理财等产品迅速发展，加快了存款分流，这些替代性的金融资产没有计入货币供应量，使得目前M2的统计比实际状况有所低估
- 2011年09月12日苏浩的上述两位同僚之一称，苏浩是否在京置业他不掌握。但他所知道的那个小孩的年龄比苏楠小，“我百分之百肯定苏楠不是他儿子”
- 2011年09月11日9·11给美国带来了沉痛的打击，在过去的十年里，美国医学工作者在政策和资金的支持下，以科学为美国疗伤。而此时，他们期待着下一个十年，为美国带来更不一样的成果
- 2011年09月11日据国务委员会的决定，石料加工、保险代理和婚庆仪式组织三个领域向个体经营者开放，从而使古巴政府允许个体户经营的内容由原来的178个增加到181个
- 2011年09月11日七国集团财长和中央银行行长9日齐聚法国马赛，讨论如何避免全球经济二次探底。会后发表的声明强调七国将加强国际协调促进经济增长，但分析人士普遍认为，这份声明缺乏实际措施，因此没有什么说服力
- 2011年09月11日不少家属穿着印有罹难亲属的T恤，或是带着亲人的照片到现场，看着10年前被飞机撞击倒塌的世贸遗址，不少人悲从中来，频频拭泪
- 2011年09月11日据坐在后排的亲历者杨女士回忆，当时她下午1点从南京上车，快到马鞍山时，准备睡觉，突然感觉自己飞了起来，睁开眼时，发现自己趴在3个人身上，她自己一条腿在车外，一条腿在车内，脸上湿湿的，一摸全是血
- 2011年09月11日11日中午，西安市有关部门紧急召开安全生产事故专题会议，陕西省委常委、西安市委书记孙清云要求，全力做好两起事故原因调查工作，尽快查明原因，按照规定对有关责任人进行处理
- 2011年09月11日鉴于美日欧等发达经济体今年第二季度的经济增速明显放缓，彼得森国际经济研究所将今年全球经济增速从4月份预测的4.3%下调为3.8%；将2012年全球经济增速从4月份的预测的4.5%下调为4.2%
- 2011年09月11日8月31日，巴西央行货币委员会令人意外地决定将基准利率由12.5%下调至12%，这标志着从今年年初开始的一系列货币紧缩政策告一段落
- 2011年09月11日俄罗斯联邦反垄断局当天发布公告说，这起交易可能导致莫斯科银行间外汇交易所在“有价证券和金融衍生工具交易以及存款服务市场”的垄断地位，但不会消除这些市场的竞争环境
- 2011年09月11日今年上半年，自然灾害理赔金额达670亿美元，而2010年同期为270亿美元
- 2011年09月11日当月人民币贷款增加5485亿元，同比多增93亿元。分部门看，住户贷款增加1888亿元，其中，短期贷款增加878亿元，中长期贷款增加1010亿元
- 2011年09月11日乘客人数为50人的依据是结合乡镇和学校的排查做出的。乡镇里面镇、村干部进行排查，同时塘田市镇中学和塘田市镇中心完小的班主任、科任教师对学校全体学生进行排查
- 2011年09月11日高积压楼盘的价格已经开始松动，8月份的平均降幅为8%，单价下调了1000至2000元
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