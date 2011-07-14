- 2011年07月14日
- 2011年07月14日美国经济专家警告称，低于2%的低增长或将成美国未来经济的固定“新标准”
- 2011年07月14日美国财政部公布数据显示，今年6月份，美国财政赤字为431亿美元，低于前一个月的576亿美元，也低于去年同期的680亿美元
- 2011年07月14日据清科研究中心数据库最新数据显示，2005-2011年上半年，已经披露的中国物流行业的投资事件为38起。相比于其他行业而言，中国物流行业的投资事件较少，这与中国物流行业长期的国有垄断是相关的。
- 2011年07月14日据卫生部统计数据显示，截止到2010年底，乡镇卫生院和社区卫生服务机构长期负债分别为55亿元和3.5亿元
- 2011年07月14日紫金矿业信宜"9·21"溃坝引发的系列民事赔偿案于7月11日上午9时首次在信宜市人民法院公开审理
- 2011年07月14日当前房地产市场调控正处于关键时期，必须坚持调控方向不动摇、调控力度不放松，坚定不移地抓好各项政策措施的落实，不断巩固和加强调控效果
- 2011年07月14日就“对于承租其居间、代理的居住房屋的，明确不得收取佣金”这一条，有业内人士将其理解为，中介将不得向租房者收取佣金，有的理解成中介不能向房东收取佣金
- 2011年07月14日工行欧洲子公司的收费业务收入，受到跨境人民币贸易结算业务、投资银行业务以及银行卡业务的提振
- 2011年07月14日环保组织绿色和平7月13日发布调查报告说，14家全球服装品牌目前都未能有效解决其供应商排放有毒有害物质而造成了中国水污染。
- 2011年07月14日受隔夜美股普涨影响，两市股指跳空高开，有色金属发力上涨冲击年线，无奈逢高抛盘仍较重，大盘呈现震荡下行，一方面有色对资金的吸引力度不够；另一方面，金融板块集体低迷。但这并不妨碍次新股、水利、永磁概念等题材股活跃。截至收盘，两市量能同比放大，个股交投活跃。
- 2011年07月14日当前中国经济并未出现明显降温，“硬着陆”与政策超调的担忧实属过度。本轮通胀的峰值可能延迟至三季度出现，控通胀仍然是下半年的首要任务
- 2011年07月14日
- 2011年07月14日华尔街本周进入财报季，国际投行大量裁员，为扭转财报欠佳局面
- 2011年07月14日目前市场对利率见顶存在较大预期，机构配债追长避短
- 2011年07月14日龙湖地产制定的全年销售额目标400亿元，上半年已完成46%。其中，商业综合体销售额合计占到全集团20%以上，成为新的销售增长点
- 2011年07月14日美国债务上限谈判一旦崩了，或者美国选民对于经济疲软不耐烦了，都会让美联储出台QE3计划，因此也就决定了具体时间点是8月初，或者今年底到明年初的某个时刻
- 2011年07月14日中央出台5项措施控制肉价 投25亿扶持生猪养殖
- 2011年07月14日
- 2011年07月14日目前北京多数银行已取消了首套房贷的优惠利率，基本按照央行同期限的基准利率执行。个别中小银行原则上已经不再做房贷业务
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