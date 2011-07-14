- 2011年07月14日其中：因公出国（境）费支出2026.81万元，公务用车购置及运行费支出1776.73万元，公务接待费支出368.47万元
- 2011年07月14日海洋部门会同环保部门在中海油惠州炼油厂失火事故近海海域及海上排污口采集的海水样本检测化验结果最终显示，没有造成海洋污染
- 2011年07月14日
- 2011年07月14日“但媒体报道的也并非全不属实。我们马上有个通稿，省里领导正式批过了，大概最近两天会由省里对外统一发布”
- 2011年07月14日信诚基金经理刘浩表示，从紧的货币政策短期内不会动摇：由于高通胀仍是当前经济运行的主要矛盾，而增长大幅回落的可能性不大，预计货币政策在下半年都不会出现放松的迹象。
- 2011年07月14日
- 2011年07月14日江苏浙江两省将海洋经济发展列为两省十二五发展的重点和亮点
- 2011年07月14日摩根士丹利可能将裁减数千名员工。远超过此前公布的裁员规模。该行此前曾宣布计划裁减数百名表现不佳的财务顾问。
- 2011年07月14日
- 2011年07月14日港交所多项改革引来华资经纪不满，并触发逾百经纪上街。香港证券及期货专业总会7月13号中午号召逾百名经纪，到港交所门外示威；而晚上七大经纪团体再与港交所行政总裁李小加会面，痛陈改革对业界造成的影响。据昨晚与会人士表示，李小加欢迎与业界讨论，但暂未有答应推迟或撤回改革。
- 2011年07月14日2010年，财政部财政拨款开支的“三公经费”实际发生额为4172.01万元
- 2011年07月14日房价在今年末到明年初有望小幅度回落，但价格增长仍是常态
- 2011年07月14日
- 2011年07月14日中冶恒通并未被纳入中冶集团旗下上市公司——中国冶金科工股份有限公司（中国中冶）。中冶恒通资产处置事宜还在商洽中，资产损失额有待处置后才能最终确定
- 2011年07月14日
- 2011年07月14日经赣县县委常委会研究决定，对负有直接领导责任的赣县茅店镇镇长依法按程序免去职务，并立案调查；对负有直接领导责任的赣县经济开发区洋塘工业小区管委会主任予以免职，并立案调查
- 2011年07月14日2007年至2011年，中国共发生20多起“盲井事件”真实上演，犯罪嫌疑人大多来自四川凉山州雷波县
- 2011年07月14日央行今日以价格(利率)招标方式发行了2011年第五十一期、第五十二期央行票据，两期共510亿，并开展了正回购操作。
- 2011年07月14日14日人民币对美元中间价升88基点至6.4640，再创汇改以来新高。
- 2011年07月14日
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