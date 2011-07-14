印度媒体说情报部门曾截获袭击孟买情报 2011年07月14日

今日人民币汇率中间价 2011年07月14日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4640元。

巴宝莉季度营收大增 2011年07月14日

半年报大幕开启 首发三中小板公司业绩齐增 2011年07月14日

中国汽车出口增长逾五成 巴西成最大出口目的地 2011年07月14日 乘用车出口则以小轿车为主，前5个月累计出口11.51万辆，出口金额7.75亿美元，分别比上年同期增长了120.72%和100.04%

新加坡经济第二季度增速放缓 2011年07月14日

大公将美国国家信用等级列入负面观察名单 2011年07月14日

中国电力建设集团确定挂牌日期 《财经》综合报道 2011年07月14日 电力主辅分离重组后新组建的两家辅业集团之一的中国电力建设集团将于8月28日挂牌成立

人民币对美元汇率中间价继续走升 2011年07月14日

韩国央行维持基准利率不变 2011年07月14日