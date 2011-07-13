- 2011年07月14日
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- 2011年07月13日其中一位消息人士表示，中国电信最快将于11月在内地市场推出iPhone
- 2011年07月13日
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- 2011年07月13日7月13日，毕节市阿市乡国土资源管理所负责人王忠贵因涉嫌强奸女教师被依法逮捕
- 2011年07月13日
- 2011年07月13日从7月10日至7月13日，短短四天内，京沪高铁发生三次非正常停靠
- 2011年07月13日近期举行的压力测试，是假设今明两年在轻度恶劣和重度恶劣的情况下，预估券商的财务指标，本次试点测试内部将重度恶劣的情形设定在沪深300指数下跌至2500点以下
- 2011年07月13日尽管上半年房地产开发投资仍保持着较快增长，但土地购置面积增速、新开工面积增速、施工面积增速的下滑，意味着房地产开发投资增速将进一步放缓
- 2011年07月13日欧洲主权债务危机演变趋势较为明显，越早改革越主动，逆势而行的国家，不仅被市场抛弃，而且很可能被欧盟抛弃
- 2011年07月13日
- 2011年07月13日本周到期资金量为1250亿元，预计本周公开市场操作净回笼资金360亿元
- 2011年07月13日星展银行发布报告称，中国的国内生产总值（GDP）可能在今年第三季放缓至9.5%，并在第四季进一步放缓至8.6%，使中国2011年的国内生产总值增长达9.5%
- 2011年07月13日7月13日，爱尔兰财政部和债务管理机构爱尔兰国库管理局称，穆迪投资者服务公司将爱尔兰债务评级下调至垃圾级的理由是不充分的
- 2011年07月13日突然而至的换帅传闻使得SMG的未来发展陡生阴影
- 2011年07月13日2010年，文化部“三公经费”财政拨款决算数，合计3392.61万元，其中因公出国（境）费1466.61万元
- 2011年07月13日7月13日，日本财务大臣野田佳彦针对日元上涨问题发表观点称，日元有单边走强倾向
- 2011年07月13日7月13日，泰国央行(Bank of Thailand)连续第六次上调基准利率，以遏制不断上升的通货膨胀。该行此前告诫称，受新政府的开支政策影响，通货膨胀率可能进一步上升
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