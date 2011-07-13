- 2011年07月13日虽然上半年保费同比增速仍处于6.48%的低位，但6月份已显改善迹象
- 2011年07月13日当地时间7月12日，美国国务院发言人努兰德说，美国国务卿希拉里•克林顿于本月晚些时候将对东亚进行为期5天的访问，期间将访问中国香港和印度尼西亚
- 2011年07月13日预计到2011年底，LED液晶电视销量将达到1800万台，3D电视有望突破600万台
- 2011年07月13日2011年1-6月实现原保险保费收入912.19亿元，同比增12.05%
- 2011年07月13日由于纯住宅用地供应越来越少，不能因为不做商业地产就退出一些市场，至于每年的投资占比，公司决定不了，要看土地市场机会，希望是5年内不超过20%
- 2011年07月13日能以192元/平方米的楼面地价竞得有可能是政府官方的一种"量身定做"
- 2011年07月13日全然放弃土地收益并非地方政府所愿，中国近十年来实行的分税制和地方政府土地财政模式，没有哪个地方会甘心放弃
- 2011年07月13日国家统计局发言人盛来运表示，上半年房地产调控取得了积极成效。部分一线城市房价下降，投资性需求得到了遏制，房地产供给的增加稳定了房价。
- 2011年07月13日今年中央支持大型标准化规模养殖场和小区建设的投资恢复至25亿元，今后视情况适当增加。对养殖户（场）按每头能繁母猪100元的标准给予补贴
- 2011年07月13日投资增速将回到更“正常”的水平，但经济增长遭遇重挫的风险正在加大
- 2011年07月13日写字楼市场供不应求导致租金上涨，预计2014年甲级写字楼的供应量大幅增加，主要来自目前正在出让的北京CBD的9个地块
- 2011年07月13日农行各项业务发展良好，净利息收益率持续提高，利息净收入和手续费及佣金收入快速增长，是带动业绩预增的原因
- 2011年07月13日就央视曝光伪造生产地和质量问题，今天达芬奇家居有限公司在北京召开情况介绍会进行公开回应。发布会草草结束，达芬奇公司总经理潘庄秀华未就以上问题进行明确回应。
- 2011年07月13日承租人应当配合出租人进行房屋出租登记，不得擅自改变承租房屋的规划设计用途
- 2011年07月13日
- 2011年07月13日汤森路透的报告指出，为防范由中国经济减速以及地方政府债务问题引发的风险，最近投资者进行了短期避险。贝莱德资产管理公司也表示，他们并没有看空中国。
- 2011年07月13日
- 2011年07月13日对近期国际上频传“唱衰中国经济”声音我们要正确对待，在唱衰中国的言论背后，也有一些集团的利益驱动
- 2011年07月13日
- 2011年07月13日7月4日至10日当周全国鲜猪肉批发价格已达到每公斤26.09元
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