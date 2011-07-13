达芬奇新闻发布会草草结束 未正面回应敏感问题 2011年07月13日 就央视曝光伪造生产地和质量问题，今天达芬奇家居有限公司在北京召开情况介绍会进行公开回应。发布会草草结束，达芬奇公司总经理潘庄秀华未就以上问题进行明确回应。

武汉再设6个科投基金缓解中小企业融资难 2011年07月13日