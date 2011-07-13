- 2011年07月13日
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- 2011年07月13日人身险公司的违规行为集中于销售违规，为378个，占人身险公司违规事项总量的近七成。而销售行为中销售误导投诉最为突出
- 2011年07月13日2010年4月，深圳市宝安区检察院在审查一起交通肇事刑事案件中，发现该案被害人身份不明，无亲友认领，遂依法向向宝安区民政局发出检察建议，建议其代表被害人无名氏向肇事司机及保险公司提起交通事故人身损害赔偿民事诉讼
- 2011年07月13日人民网在大厦的30层共租用了3025平方英尺（约281平米）的区域
- 2011年07月13日湖南省纪委12日证实，该委已于近日对涉嫌严重违纪的长沙市人大常委会副主任任一平进行立案调查
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- 2011年07月13日女性吸烟会使胎儿受到尼古丁、二氧化碳和焦油等一系列有害化学物质的伤害，这些有害物质会影响胎儿的发育
- 2011年07月13日业界认为，此举体现了国际经济治理民主化演进的进步，同时也表明以中国为代表的新兴经济体在世界经济舞台的影响力日益上升
- 2011年07月13日保守派智库传统基金会更指责麦康奈尔以牺牲共和党削减开支的政策目标为代价换取政治加分
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- 2011年07月13日虽然只是偶然产物，但这种特征能够遗传八代以上。研究小组已经培育出100多只唱歌老鼠，供今后研究
- 2011年07月13日央行将于本周四发行3个月期央票460亿元和3年期央票50亿元。
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- 2011年07月13日美国国务卿希拉里·克林顿说，巴沙尔已经失去执政合法性，并非不可替代。希拉里还暗示美国已经在考虑叙利亚进入后巴沙尔时代的可能性
- 2011年07月13日12日是俄罗斯全国哀悼日，各地下半旗为沉船遇难者志哀。在事发地点附近的喀山，悲伤的气氛更加浓重
- 2011年07月13日2011年“三公经费”财政拨款预算数3688.69万元，其中因公出国（境）费1701.95万元，公务用车购置及运行费1300.41万元，公务接待费686.33万元
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