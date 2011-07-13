韩国政府表示尚未考虑韩朝联合主办冬奥会 2011年07月13日

日本政府谨慎维持经济景气判断 2011年07月13日

巴格达发生氯气泄漏事故至少700人中毒 2011年07月13日

研究显示女性吸烟会使新生儿出生缺陷风险增加 2011年07月13日 女性吸烟会使胎儿受到尼古丁、二氧化碳和焦油等一系列有害化学物质的伤害，这些有害物质会影响胎儿的发育

IMF中国副总裁的全球意义 2011年07月13日 业界认为，此举体现了国际经济治理民主化演进的进步，同时也表明以中国为代表的新兴经济体在世界经济舞台的影响力日益上升

从麦康奈尔计划看美国减赤大战 2011年07月13日 保守派智库传统基金会更指责麦康奈尔以牺牲共和党削减开支的政策目标为代价换取政治加分

国内现货金银全线上涨 2011年07月13日

日科学家基因重组培育出像鸟儿一样歌唱的老鼠 2011年07月13日 虽然只是偶然产物，但这种特征能够遗传八代以上。研究小组已经培育出100多只唱歌老鼠，供今后研究

央行本周四将发行3年期与3个月期央票共510亿元 2011年07月13日 央行将于本周四发行3个月期央票460亿元和3年期央票50亿元。

上海期金全线大涨 2011年07月13日

美国加大对叙利亚政府施压 2011年07月13日 美国国务卿希拉里·克林顿说，巴沙尔已经失去执政合法性，并非不可替代。希拉里还暗示美国已经在考虑叙利亚进入后巴沙尔时代的可能性