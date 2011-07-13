国家食药监局提醒关注苯佐卡因药品不良反应 2011年07月13日 2011年4月，美国和加拿大药品管理当局发布警示信息，警惕苯佐卡因可能引起的严重不良反应高铁血红蛋白血症，涉及主要人群是2岁以下儿童，用药目的是使用苯佐卡因制剂缓解出牙引起的不适

大宗商品全线反弹收红 2011年07月13日