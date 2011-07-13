- 2011年07月13日GDP环比增速将放缓，但与增长放缓相比通胀压力更大，控制通胀仍是核心任务
- 2011年07月13日当前机构配债避短追长，致使1年期国债利率走高
- 2011年07月13日李慧勇表示，预计未来经济走势将会触底回升，政策松动的可能性不大
- 2011年07月13日为首款国产新车铺路，菲亚特计划将其在中国的经销商数量扩大一倍
- 2011年07月13日在外部供电能力不足或极端恶劣天气情况下，北京电网将面临供电缺口的问题
- 2011年07月13日2011年1月11日，河南农民时建锋因在8个月偷逃过路费368万元被判无期徒刑。就在案件尘埃落定之后，哥哥翻供，弟弟自首
- 2011年07月13日
- 2011年07月13日
- 2011年07月13日民政部2011年“三公经费”财政拨款预算数合计1114.52万元，其中因公出国(境)费为436.17万元，公务用车购置及运行费为528.99万元，公务接待费为149.36万元
- 2011年07月13日
- 2011年07月13日“广东省属企业力争到2015年末，新增20户国有控股上市公司，80%以上集团至少控股1家上市公司，证券化率突破60%。”日前，广东省国资委主任温国辉在广东省国有企业改革与发展工作会议上首次提及广东省国资证券化目标
- 2011年07月13日据武汉市红十字会一位负责人介绍，这是历史遗留问题，当初市红十字会取得该地块的使用权后，没有能力开发，于是寻求合作伙伴共同开发；后与芝友公司签订合作开发协议
- 2011年07月13日经济一定程度的降温也有利于减轻国内目前的通货膨胀压力，正是政策调控预期的结果，因此不用过于担心
- 2011年07月13日
- 2011年07月13日现在看空中国经济的空头们，眼神集中在银行系统“瓶子”漏水上面，而忽视了财政和国企两个“瓶子”可以向其注水
- 2011年07月13日海纳川将有望率先实现上市，缓解北汽集团资金需求
- 2011年07月13日5年1500亿，如此巨大资金，对正在承建浩大地铁工程和大运工程的深圳市政府来说压力可想而知
- 2011年07月13日目前，已有4个转基因小麦品系进入环境释放，46个转基因小麦品系进入中间试验阶段
- 2011年07月13日产量增加、需求放缓，国内外棉花走出连续下跌行情
- 2011年07月13日网友称，G114列车上午9点34分从上海发出后，一直不正常，最高时速只有130公里，11点34分才到镇江。车留在镇江检修后，铁路方面从南京调一辆备用车赶到镇江，接走列车上乘客
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