- 2011年09月11日马鞍山市消防官兵从现场抬出6具遗体，20多名伤员已被紧急送往马鞍山当地医院
- 2011年09月11日在今年的悼念仪式上，纽约市当局将为设在两座大楼原本屹立之处的纪念水池揭幕。池边刻上了全部2605名遇难者的名字，另外还包括了1993年世贸炸弹袭击中六名遇难者的名字
- 2011年09月11日仪式将在当地时间11号早上8点40分在纽约世贸遗址开始。全场共会默哀6次，分别纪念两架飞机先后撞向世贸双子大楼及美国国防部五角大楼，以及双子大楼相继倒下和联合航空93号班机于宾夕法尼亚州坠落的时刻
- 2011年09月11日埃及新闻部长乌萨马·希卡尔在国家电视台发表讲话说，一些人企图利用安全部队的克制态度煽动冲突，埃及会继续努力保护外交机构的安全，安全部队将采取一切必要行动应对暴徒
- 2011年09月11日911是很多人最后一次主要从电视而非互联网上看的大事
- 2011年09月11日虽然最后一名失踪人员已被找出，但由于事故客船尚未打捞上岸，事故详因仍需进一步调查，现场搜救人员并未撤离现场
- 2011年09月11日弗吉尼亚州警方爆炸物处理小组随后赶到现场，调查上述可疑物品是否包含爆炸物。四个小时之后，官方宣布排除了上述货物有爆炸物的嫌疑。机场于当天晚间恢复正常运转
- 2011年09月11日奥巴马说，基地组织想把美国拖入无休止的战争之中，削弱美国的实力和信心。但是，就在美国对基地组织进行无情打压的时候，美国也正在结束伊拉克战争并从阿富汗撤军。因为经过10年苦战，现在是时候注重国家建设的时候了
- 2011年09月11日该警方人士查证，一辆是登记为山西省国家税务局的奥迪(AUDI100.2.2E)，发动机号PR021865；还有一辆登记为山西省劳教工作管理局的丰田车，发动机号1308718
- 2011年09月11日9.11之后的第一个周末，驱车到曼哈顿对岸，硝烟未尽。很多人在那里，不是观望是感受，我买了一幅黑白的有双塔的曼哈顿照片，保存至今。9.11之后布什最著名的声明应该是在废墟现场
- 2011年09月11日当日一早7点许，纽约曼哈顿下城靠近哈得逊河的炮台公园，就已经有一群人在那里等候，他们身着白色“9•11”纪念T恤衫，准备参加一个手拉手纪念“9•11”十周年的活动
- 2011年09月11日埃德蒙德•菲尔普斯认为，人民币升值是长期趋势；詹姆斯•莫里斯认为，中国投资回报率下降的趋势已经到来，而且来的远比人们预想的早
- 2011年09月11日他说，大城市的房地产的确存在泡沫，而二三线城市则问题不大。但他同时强调，房地产体制改革迫在眉睫，如放宽限制的话，泡沫会随着紧缩力度减弱而恢复，甚至会反弹
- 2011年09月11日这是一栋正在拆除的建筑，具体坍塌原因不太清楚，消防人员到场以后已经救出了两名被困者，一名伤势比较轻，另一名伤势比较重，都是过路的行人。埋压的人数目前还无法统计，现在我们还在继续救援当中
- 2011年09月11日奥巴马在会上要求美安全部门“全力搜寻所有涉及恐怖袭击威胁的情报，以确保我们在纪念‘9·11’袭击十周年之际提高警戒和准备的状态”
- 2011年09月11日宏观经济形势变动背景下，高速公路行业债务问题突出，局部风险正在显性化
- 2011年09月10日9月3日上午，网友“恨阮淫秽”在网上发帖称，宁国一个部门的工作人员玩弄妇女，该网友还将这名工作人员的一组裸聊视频截图上传至其QQ空间里，称那就是一个有力的证据
- 2011年09月09日一艘客船因挂断滞留在河边的挖沙船钢丝绳，造成客船侧翻下沉。据了解，客船载员39人，其中学生33人、成人6人
- 2011年09月09日
- 2011年09月09日欧盟委员会在声明中说，在出口拉动下，爱尔兰经济今年正逐步恢复增长，其对国内银行的重新注资也已经完成。
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