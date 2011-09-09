广东省人防办副主任莫远航涉嫌严重违纪接受调查 2011年09月09日

欧盟认为爱尔兰经济调整计划取得重要进展 2011年09月09日 欧盟委员会在声明中说，在出口拉动下，爱尔兰经济今年正逐步恢复增长，其对国内银行的重新注资也已经完成。