今日人民币汇率中间价 2011年07月13日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4728元。

消息人士称光明食品正在洽谈收购Manassen Foods 《财经》综合报道 2011年07月13日 光明食品几周前接触过Manassen Food的所有者CHAMP Private Equity，商谈收购可能性