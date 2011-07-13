- 2011年07月13日虽然短期内移动支付标准出台并不能给产业链上公司的业绩带来明显支撑，但该领域长远前景良好
- 2011年07月13日为避免发生安全生产事故，省安监局要求对所有地下开采非煤矿山进行停产整顿和拉网式隐患排查
- 2011年07月13日最新数据显示，我国上半年规模以上工业增加值同比增长14.3%，上半年我国工业生产平稳增长，企业效益继续增加。
- 2011年07月13日上半年房地产开发投资额同比增长32.9%，保持了较高增长的速度
- 2011年07月13日物价高运行确实是对低收入者的生活带来了很大的压力，所以要在控制物价的同时加大对低收入人群的补
- 2011年07月13日最新数据显示，我国上半年国内生产总值为204459亿元，同比增长9.6%。
- 2011年07月13日这次猪肉价格上涨的机制跟上次相比发生了一个很重要的变化
- 2011年07月13日三大需求对经济增长的拉动点数分别是4.6、5.1和负0.1个百分点
- 2011年07月13日公司目前正全速挺进光伏产业，此次与嘉峪关政府合作，将在2011年至2015年的5年间，完成500兆瓦光伏电站建设
- 2011年07月13日下半年中国宏观经济运行中面临最大的挑战还是如何更好的处理好经济平稳较快发展、管理好通胀预期以及更好的调整经济结构之间的关系
- 2011年07月13日上海医药用H股所募资金20亿元，投向上药控股并新成立上药北方公司及信息技术公司，在分销领域开始了大规模并购后的纵向深耕
- 2011年07月13日民政部2010年“三公经费”财政拨款决算数合计1112.19万元，因公出国(境)费415.04万元，公务用车购置及运行费544.75万元，公务接待费152.4万元
- 2011年07月13日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4728元。
- 2011年07月13日光明食品几周前接触过Manassen Food的所有者CHAMP Private Equity，商谈收购可能性
- 2011年07月13日拟定向增发不超过1.5亿股，募集资金不超过28亿元，主要用于收购矿产资产
- 2011年07月13日电广传媒因有线网络及创投业务净利润的高增长呈现迅猛发展势头，未来还将因其重组保持该势头
- 2011年07月13日同方国际作为同方股份的海外贸易平台，为该公司贡献了充足的海外营收，此次担保将有助于同方国际扩展业务规模，再次刺激利润增长
- 2011年07月13日从当前和今后一个时期看，中国经济增长的动力仍然比较强劲，经济增速快速回落的风险比较小
- 2011年07月13日中央决定，孙金龙同志任安徽省委副书记，王明方同志不再担任安徽省委副书记、常委职务
- 2011年07月13日
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