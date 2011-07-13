消息称哈大铁路客运专线总经理杜厚智被调查 《财经》综合报道 2011年07月13日 免职原因可能与哈大线基建工程和物资招投标方面的经济问题有关

希腊呼吁欧元区国家早日拿出债务危机整体解决方案 2011年07月13日

芝加哥农产品集体上扬 2011年07月13日

国际金价12日再创新高 2011年07月13日

纽约股市下跌报收 2011年07月13日

纽约汇市美元对主要货币下跌 2011年07月13日

国际油价强劲反弹 2011年07月13日

伦敦基本金属期货价格普涨 2011年07月13日

美联储称美债若违约将严重冲击金融市场 2011年07月13日