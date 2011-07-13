- 2011年07月13日要高度重视基层群众话语权，更多地倾听来自基层的“沉默的声音”，而不是把民主变成政治精英、商业精英、学术精英、网络精英等少数精英的事情
- 2011年07月13日一个地方的主要领导贪污腐败影响恶劣、危害极大，必须一查到底、严惩不贷
- 2011年07月13日1994年，王强父亲王树文为逃避交赌博罚款，被警察枪击误伤致使截瘫。该警察当时违反枪支管理规定，同意支付17万赔偿款，与王家达成调解协议。但王树文觉得不公，四处申诉
- 2011年07月13日上海、浙江、江苏等地电力公司纷纷发布消息称，夏季用电高峰已经到来
- 2011年07月13日此前，段振豪7月11日在接受京华时报采访时表示，网帖内容绝大多数是妻子编造的，严重侵犯了个人隐私，对自己的名誉造成较大影响，可能影响自己评选中科院院士
- 2011年07月13日维护市场“三公”原则，严厉打击违法违规活动
- 2011年07月13日免职原因可能与哈大线基建工程和物资招投标方面的经济问题有关
- 2011年07月13日李建勤表示，国土部将配合国务院相关部门开展全国有关高尔夫球场的清理和整治；同时将严查各地违法违规建高尔夫球场项目
- 2011年07月13日会议要求各地今年10月底前全部开工。今年国家下达的保障性安居工程建设任务是1000万套
- 2011年07月13日中国银行业服务项目共计1076项，其中226项免费，占比21%；收费项目850项，占比79%。这是官方首度公布中国银行业服务项目总量
- 2011年07月13日
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- 2011年07月13日
- 2011年07月13日穆迪宣布将爱尔兰外币和本币政府债券评级从Baa3下调一档至Ba1，评级前景仍为负面
- 2011年07月13日
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- 2011年07月13日如这项提议任命获批准，朱民将从今年7月26日开始履新，与其他三位副总裁一起，支持总裁的工作
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