泰国为泰党头号候选人未通过议员资格审核 2011年07月13日

法国确认在朝鲜开设常设机构 2011年07月13日

美国财长称相信国会将提高债务上限 2011年07月13日

香港特区政府支持陈冯富珍竞逐连任世卫总干事 2011年07月13日

美国5月份外贸逆差升至502亿美元 2011年07月13日

俄伏尔加河沉船事故遇难人数升至88人 2011年07月13日

穆迪将爱尔兰国债评级下调至垃圾级 2011年07月13日 尽管穆迪在声明中表示爱尔兰政府目前在稳定本国财政状况，同时完成减赤目标方面的努力取得了一定成效，但指出由于该国经济增长依然疲软，其履行减赤目标的风险依然很大

银行业协会回应近期银行收费四大热点问题 2011年07月12日