- 2011年07月12日若按世界500强企业的盈利规模排名，工商银行则以243.98亿美元的净利润，紧随雀巢公司、俄罗斯天然气工业公司、埃克森美孚之后，位居全球第4位
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日云南白药近日公告称,将透皮事业部将与药品事业部合并，分析师称公司可能将部分人力资源向健康产品事业部转移
- 2011年07月12日航煤率先接轨，意味着汽柴油定价机制的完善步伐加快
- 2011年07月12日政府将出台一系列保护和促进性的政策，以保证猪肉市场稳定
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日上半年归属于母公司股东的净利润同比增长45%以上
- 2011年07月12日即使货币型基金有正收益，收益率也比银行理财产品少，其资金因此被其他产品大大分流
- 2011年07月12日截止到2010年底，乡镇卫生院和社区卫生服务机构长期负债分别为55亿元和3.5亿元
- 2011年07月12日“豪宅税”标准三年不变，武汉市城区房屋无论面积大小，都陷入“被豪宅”的尴尬境地
- 2011年07月12日公司坦承，惠水、罗甸、瓮安三家单采血浆站的关停将对公司业绩造成重大不利影响
- 2011年07月12日贵阳的限购新规效仿北京，无疑对近期市场关于限购放松的心理预期产生影响
- 2011年07月12日继中海油蓬莱19－3油田原油泄漏后，中海油又发生一起原油泄漏事故
- 2011年07月12日新政实施后，未来中国进口航空油料的比例，或将由目前的三分之一来自进口，增加为三分之二依赖进口
- 2011年07月12日自杀原因为失眠、抑郁，曾有超量服用安眠药物历史，当日曾有两次自杀行为，专案组认定，张海忠为中度抑郁症自杀身亡
- 2011年07月12日因二季度成交均价3-4万元的高级公寓占比达到72%，所以北京高级公寓市场成交价格稳中有降，达到每平方米41503元，环比下降1.9%。预计下半年将进一步下降
- 2011年07月12日2011年上半年实现归属于上市公司股东净利润为45.5亿元-48.5亿元之间，同比增长50%-60%
- 2011年07月12日今日凌晨1时30分，中海油绥中36-1油田中心平台中控发生故障，全油田生产关断，流程泄压火炬头排出的气体瞬时带出少量原油落海。中海油表示，目前设备故障已排除，海面油膜正在被有效清理。
- 2011年07月12日比亚迪业绩隐忧不断，汽车销量持续低迷，备受关注的新能源概念短期内也难以贡献收入，另外负债高企，公司上半年业绩大幅下降85%-95%
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