工行盈利规模居世界500强第四位 2011年07月12日 若按世界500强企业的盈利规模排名，工商银行则以243.98亿美元的净利润，紧随雀巢公司、俄罗斯天然气工业公司、埃克森美孚之后，位居全球第4位

债市中长期限收益率延续窄幅震荡行情 2011年07月12日