亚太地区主要股市普遍下跌 2011年07月12日

国内现货金银盘整运行 2011年07月12日

食用油限价期或结束 食用油或全线提价 2011年07月12日 随着限价期结束，食用油价格有可能会普遍上调。

伊拉克总理马利基将访华 2011年07月12日