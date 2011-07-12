- 2011年07月12日英国国家统计局12日公布，英国5月贸易赤字意外扩大至84.78亿英镑，非欧盟贸易赤字扩大至51.09亿英镑
- 2011年07月12日中冶董秘康承业在近日的书面回应中，没有回应是否正遭中纪委调查，但承认中冶恒通持续录得亏损，正寻找处置方案
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日因地方债务问题等潜在市场危机，近期部分投资者仍不想承担入市风险，做空人民币资产。
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日随着限价期结束，食用油价格有可能会普遍上调。
- 2011年07月12日韩国今年上半年汽车出口达191亿美元，达到了历史最高值
- 2011年07月12日坚持宏观调控的基本取向不变，同时根据形势变化，提高政策的针对性、灵活性、前瞻性，切实把握好宏观调控的力度、节奏和重点
- 2011年07月12日中国电信集团公司党组书记、副总经理尚冰同志调工业和信息化部任党组成员、副部长
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日大陆微博网站数量从2010年1月的17家增长到2010年12月的88家，微博用户已超过6000万人
- 2011年07月12日12日上午10时10分，在奉节县岩湾乡板桥沟煤矿发生的煤矿瓦斯爆炸事故中被困4名矿工，已经确认死亡
- 2011年07月12日受1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠政策取消以及市场竞争加剧的影响，比亚迪汽车销量及汽车业务的销售收入与去年同期相比都有所下降
- 2011年07月12日意大利国债危机，似乎不足以让欧盟各国达成财政统一的共识，因此目前也不足以促成有关各方采取财政联盟的政治行动
- 2011年07月12日2011年5月，全国产金8.791吨。1-5月，累计产金132.021吨，与去年同期相比，产量增加4.679吨，同比增长3.67%
- 2011年07月12日由于政策的微调以及基本面的推动，煤炭股的调整已提前结束，煤炭股上行空间渐开
- 2011年07月12日以印度和中国为主的发展中国家，成为了黄金投资和需求的最新推动力
- 2011年07月12日上海不会打压房地产市场，不存在打压的问题，只是抑制，所谓抑制就是让你觉得购买投资性的住宅，未来会付出比较多的代价，而不是禁止购买投资性的住宅
- 2011年07月12日财政部代发地方政府债首次出现实际发行额低于计划发行额的情况
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