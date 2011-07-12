- 2011年07月12日
- 2011年07月12日为节约成本，思科已经启动大规模裁员计划，而该计划首先需要支付较大数额的额外成本，短期并不能节约成本
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日短期内仍为政策观察期，政策是否会放松关键取决于CPI是否会明显下降
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日日本央行政策委员会决定维持超宽松的货币政策不变，并对前期刺激措施的影响进行了评估
- 2011年07月12日7月14日至16日，韩国国防部长金宽镇将访华
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日日本央行下调了截至2012年3月31日的当前财政年度实际国内生产总值（GDP）增速预期
- 2011年07月12日纳入化解范围的债务是基层医疗卫生机构发展建设过程中形成的长期债务，主要包括发生于业务用房、辅助用房建设维修和医疗设备购置等与基层医疗卫生机构发展建设直接相关的债务
- 2011年07月12日
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- 2011年07月12日包括李宁、361°、安踏等品牌在内，第四季度的鞋产品和服装都可能会有一到两成的价格上涨
- 2011年07月12日从宏观层面看，地方政府融资平台债务资金的使用不仅具有经济效应，还有社会效应和生态效应
- 2011年07月12日路透将能通过卫星得到朝鲜的新闻视频并及时发布给全球的广播电视台等媒体机构
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日尚冰，男，1955年生，现任工业和信息化部党组成员、副部长，历任中国电信集团公司党组书记、副总经理、中国联通公司总裁、中国联通辽宁分公司总经理、辽宁省经济技术开发公司总经理等职
- 2011年07月12日央行今天净投放880亿元，专家认为，公开市场回收流动性功能基本恢复，资金面软着陆的趋势越来越明显，预计7月份可能不会提高存款准备金率。
- 2011年07月12日一方面，新增贷款仍处于较低水平；另一方面，资本流入压力依旧很大
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