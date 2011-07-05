- 2011年07月12日
- 2011年07月12日当地时间7月11日，欧元区财长承诺提供低息贷款、延长债务期限并加大救助基金的灵活性，以帮助希腊和其他欧盟债务国，防止金融动荡蔓延至意大利和西班牙
- 2011年07月12日钢铁巨头联合煤炭公司以47亿澳元收购澳大利亚麦克阿瑟公司，较市值溢价近40%
- 2011年07月12日我们已不再承受得起仅仅依靠老式考察手法对面临批量生产风险的巨型银行进行监管了
- 2011年07月12日郎咸平上周六表示，中国经济已经进入滞胀，通胀不断高涨，经济增长大幅放缓，民营企业一定要保持充分的弹性。
- 2011年07月12日7月12日，日本电气事业联合会公布6月份发电购电量初值显示，包括日本原子能发电公司在内的核电站设备运转率为36.8%，较去年同期大幅下降29.3个百分点，自1975年5月以来首次低于40%
- 2011年07月12日若勘探结果满意，壳牌公司计划在未来数年内投资约70亿美元开采加蓬海上石油。
- 2011年07月12日
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- 2011年07月12日全国社会保障基金理事会通过交银信托，并由国家开发银行担保，向重庆市城投公租房公司发放三年期45亿元信托贷款
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日7月4日至10日期间，商务部重点监测的食用农产品价格涨幅缩小，生产资料价格小幅回升。
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日按照3:3:2:2的季度信贷投放安排，今年全年的新增贷款规模预计控制在7.5万亿元之内。基本符合此前监管部门7至7.5万亿元的目标
- 2011年07月12日对此，泌阳县委宣传部官员解释说，王富群是在与李振祥发生纠纷七八天后才死的，王的死不一定与那场纠纷有关。另外，这只是私人间的一种纠纷，应该与财政局无关
- 2011年07月12日下月起，武汉市大街小巷将有2000名市容环境监督员，协助城管执法人员、交警，对不文明行为进行纠章处罚
- 2011年07月12日业内人士向财经网记者表示，我国外汇储备已经超过了临界值，风险已经很大，可能会引发经济结构压力，并且认为下半年新增外汇占款几乎没有大幅下降的可能
- 2011年07月12日银监会近日下发了《商业银行资本充足率管理办法》征求意见稿，对商业银行加权风险资产的权重系数及资本充足率计算作出了调整。据银行业分析人士预测，该调整会降低银行资本充足率2个点，上市银行可能产生5850亿元资金缺口。
- 2011年07月12日
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