民调显示日本菅直人内阁支持率创新低 2011年07月12日

壳牌拟70亿美元开采加蓬海上石油 2011年07月12日 若勘探结果满意，壳牌公司计划在未来数年内投资约70亿美元开采加蓬海上石油。

中央财政再次下拨医改补助资金184亿元 2011年07月12日

日本央行维持零利率政策不变 2011年07月12日

阳光底下晒晒钱 2011年07月12日