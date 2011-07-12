- 2011年07月12日美国研究人员对2000年至2010年病菌样本的分析显示，淋病菌受抗生素药物的影响越来越小
- 2011年07月12日央行于今日发行110亿元1年期央票，参考收益率为3.4982%。
- 2011年07月12日12日凌晨01：30，中海油绥中36-1油田中心平台中控发生故障，原油落海。溢油量大约0.1至0.15立方米，事发海域发现1平方公里油膜分布
- 2011年07月12日医生称，妞妞的眼睛睁开了一半，还不是很有神，左边躯体对外界刺激还没有任何反应。抱住妞妞的“最美妈妈”吴菊萍，骨折的手臂康复状况良好
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日此举可能会将收购交易的批准推迟六个月甚至更长时间，使收购面临不可预测的新风险
- 2011年07月12日7月11日，院方医生称，服药的女孩已于前晚8点45分办理了出院手续，之前经诊断，该女孩未药物过量，经抢救已无生命危险
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日信托公司固有业务不得参与股指期货交易。信托公司集合信托业务可以套期保值和套利为目的参与股指期货交易。信托公司单一信托业务可以套期保值、套利和投机为目的开展股指期货交易
- 2011年07月12日法院以贪污罪判处其有期徒刑五年六个月，并处没收财产人民币2万元；以受贿罪判处其有期徒刑一年，决定执行有期徒刑六年，并处没收财产人民币2万元
- 2011年07月12日7月12日11时，京沪高铁宿州附近因供电设备故障，造成部分列车晚点。经全力抢修，13时故障处理完毕
- 2011年07月12日公司收购WebOS操作系统后，有意将其深入整合到公司平板电脑、智能手机和PC业务中，但在操作系统市场竞争激烈的当下，突破重围并非易事
- 2011年07月12日欧债危机恶化打击全球投资者信心，人民币亦受冲击，兑美元创7周最大跌幅
- 2011年07月12日被举报的某医疗器械经销商张某的电脑中存有一篇日记，其中详细记载了自己在新邵县各下属乡镇卫生院的设备采购中实施的行贿犯罪行为
- 2011年07月12日中国互换利率连续下跌，1年期央票利率持平令市场对加息预期趋缓
- 2011年07月12日雀巢有意取得徐福记60％的股份，而徐氏家族将持有40％
- 2011年07月12日星巴克的区域结构将调整为三个，即中国和亚太、美洲以及欧洲、中东及非洲，单独突出中国区域，以此来加强扩展在华业务
- 2011年07月12日目前调控政策已经使得房地产市场的量价关系有了改善，但是仍然存在一些调控政策不细化、执行不到位的情况
- 2011年07月12日对此，北京大学心理学教授王择青认为：“为什么有人青云直上，有人却掉了乌纱帽？在一些官员看来，存在很多不确定性。自己不能掌控，就求诸鬼神，找寄托”
- 2011年07月12日氧化铝作为基础产品供不应求的现实，从一个侧面说明2011年上半年中国经济并没有着陆，而是一直在“天上飞”
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