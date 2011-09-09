冯婉媚将出任汇丰银行香港区总裁 2011年09月09日 香港上海汇丰银行有限公司9日表示，汇丰集团总经理冯婉媚被委任为香港上海汇丰银行有限公司香港区总裁，由9月12日起生效。

中国科学院公布2010年部门决算情况 去年支出308亿 2011年09月09日 中国科学院9日在其官方网站上公布了2010年部门决算情况。数据显示，中科院2010年部门决算收入3072988．94万元，支出3089120．79万元。

全国8月自然灾害近亿人次受灾 直接经济损失近六百亿 2011年09月09日 今年8月份，各类自然灾害造成全国9001.1万人次受灾，直接经济损失599.1亿元