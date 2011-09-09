- 2011年09月09日“信宜是经济相对欠发达地区，矿业开发对解决当地就业，促进当地经济发展有重要意义。特别重要的意义是能够解决赔偿资金这一很现实又很关键的问题”
- 2011年09月09日由于交通管制，一号线复兴门至苹果园站暂时停运，只维持复兴门至四惠东正常运行。
- 2011年09月09日9日，中国商务部官员表示，中国对外贸易摩擦频发，中国企业在走出去过程中不能“忍气吞声”，需运用好“游戏规则”积极应对。
- 2011年09月09日公司在“十二五”期间将把长岭炼化的炼油能力提高超过一倍，从500万吨/年提高至1,150万吨/年（合230,000桶/天）
- 2011年09月09日香港上海汇丰银行有限公司9日表示，汇丰集团总经理冯婉媚被委任为香港上海汇丰银行有限公司香港区总裁，由9月12日起生效。
- 2011年09月09日在卫生部9日举行的新闻发布会上，卫生部新闻发言人邓海华表示，必须普及伤害干预技术知识，否则热心救助的人也可能有心无力。
- 2011年09月09日中国科学院9日在其官方网站上公布了2010年部门决算情况。数据显示，中科院2010年部门决算收入3072988．94万元，支出3089120．79万元。
- 2011年09月09日9月6日在北京海淀区滋事打人、悬挂晋O－00888号牌的奥迪车驾驶者户口所在地为北京房山区，其父亲是山西某商贸集团董事长，现在北京经营一家汽车贸易公司。
- 2011年09月09日今年8月份，各类自然灾害造成全国9001.1万人次受灾，直接经济损失599.1亿元
- 2011年09月09日王坚表示，全球多个手机生产商已就使用阿里巴巴操作系统事宜与公司接洽，但他拒绝透露这些公司的名称。同时他也拒绝透露哪些公司将为阿里巴巴即将推出的平板电脑提供硬件
- 2011年09月09日负责加州南部电力供应的圣迭戈天然气和电力公司当天在推特网站上发布消息说，此次大面积停电是由于亚利桑那州西南部供电站的一名员工操作失误而引发，与恐怖袭击无关。
- 2011年09月09日8月江苏居民消费价格指数(CPI)同比增幅为6%。对于今年“江苏价格总水平增幅控制在4%左右”目标，国家统计局江苏调查总队消费价格处处长许家东表示：“我认为是不太可能的，‘5%’也非常艰巨”。
- 2011年09月09日汕头市商业银行是最后一家完成风险处置的城市商业银行，其重组更名并正式获准开业，标志着中小商业银行风险处置工作取得阶段性成果
- 2011年09月09日金融专家8日在纽约参加彭博社举办的一个研讨会时表示，各国中央银行的货币干预措施加剧外汇市场波动，世界面临“货币战”风险。
- 2011年09月09日多名专家认为，8月cpi数据略高于市场平均预期，较上月有所回落，主要是翘尾因素逐渐消失所致，从环比看形势仍不算乐观。
- 2011年09月09日该化工厂的老板称，“办企业没有污染那是不可能的。如果想彻底没污染，大家就搬到风景区，那里的空气质量很好。”
- 2011年09月09日武汉87岁的周婆婆平时出门都会随身带一份自己写的“免责声明”，她在声明中称，“本人在人行道上摔倒被人施救，施救者免责”。
- 2011年09月09日官方消息来源称，上述恐怖威胁的目标指向纽约或华盛顿特区，但也不能排除其他城市。目前，联邦安全官员正在调查这一恐怖威胁。
- 2011年09月09日目前，沉船事故已经造成11人死亡，其中10人是学生，另外一名遇难者是一位老人。
- 2011年09月09日虽然公司销量并不理想，但在乘用车自主品牌当中，吉利汽车销量尚属稳定
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