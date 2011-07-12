从国际品牌连锁加盟展看澳门商机 2011年07月12日

埃及天然气出口管道再次被炸 2011年07月12日

摩根大通荣膺2011年度中国最佳并购业务行 2011年07月12日

空中直击蓬莱溢油事故现场 2011年07月12日

伏尔加河沉船死者可能达128人 2011年07月12日

欧盟拟禁止对受援欧元区国家进行信用评级 2011年07月12日 欧盟委员会委员巴尼耶说，他将向欧盟轮值主席国波兰建议将国际信用评级机构管理问题列入欧盟财长会议议题，但是有关禁令的可行性和形式有待进一步研究

债务危机外溢风险导致欧洲主要股市暴跌 2011年07月12日 法国兴业银行投资主管樊尚·谢里奥说，交易市场上弥漫着不信任的氛围，交易员抛售有风险的资产。在欧洲，资金都流向瑞士法郎、黄金和德国债券

西班牙完成世界首例双腿移植手术 2011年07月12日 西班牙方面没有透露这名男子的更多信息，捐献双腿者的信息也被保密