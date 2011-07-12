- 2011年07月12日航空煤油出厂价格每月调整一次，调价时间为每月1日
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日7月7日，铁道部政治部副主任兼宣传部长、新闻发言人王勇平表示，日本新干线与中国高铁相比，无论速度还是舒适度，无论是线上部分技术还是线下部分技术，差距都很大。完全不在一个相提并论的层次
- 2011年07月12日一个人不可能没有朋友，但是要交诤友，莫交损友；要交良友，莫交狗友；要交穷友，莫交贪友。千万要记住“穷在闹市无人问，富在深山有远亲”的古训
- 2011年07月12日较早前报道称，消防官兵从火灾现场已救出5人
- 2011年07月12日上海市工商局初步确认部分达芬奇家具属于不合格产品，存在材料与所称不符、抽屉旁板没有封边、标签不规范等问题
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日首轮募资完毕后，将在未来几个月内完成全部融资额25亿美元的计划
- 2011年07月12日从8日中午12点网上举报，到昨日下午1点公布处理结果，峨眉山市仅用时73小时
- 2011年07月12日住房和城乡建设部下发通知，要求采取多种措施控制住房租金过快上涨，维护租赁关系的稳定
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日来自国家质检总局的统计数据显示，近年来，全国平均每年发生电梯事故40起左右，伤亡40多人，特别是2011年以来电梯事故有上升趋势
- 2011年07月12日欧盟委员会委员巴尼耶说，他将向欧盟轮值主席国波兰建议将国际信用评级机构管理问题列入欧盟财长会议议题，但是有关禁令的可行性和形式有待进一步研究
- 2011年07月12日法国兴业银行投资主管樊尚·谢里奥说，交易市场上弥漫着不信任的氛围，交易员抛售有风险的资产。在欧洲，资金都流向瑞士法郎、黄金和德国债券
- 2011年07月12日分析人士认为，随着欧元区第三大经济体意大利的形势骤然紧张，加上即将公布的银行压力测试结果可能带来变数，欧债危机恐怕将再掀波澜
- 2011年07月12日西班牙方面没有透露这名男子的更多信息，捐献双腿者的信息也被保密
- 2011年07月12日原因可能包括：睡眠在身体控制饥饿方面会发挥一定作用；睡眠不足会造成人们疲倦，没有精神选择进食比较健康的食物；睡眠不足的人更希望通过吃来满足自己的欲望
- 2011年07月12日10多人被困，其中包括两名儿童。目前已从现场救出5人
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