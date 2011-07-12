- 2011年07月12日决策层忧虑这一调整可能会导致更多的工厂破产，导致这一产业链条上的工人失业问题更为棘手
- 2011年07月12日央行公布数据显示，2011年6月末，国家外汇储备余额同比增长30.3%。６月份外币存、贷宽余额分别同比上涨17.9%和22.2%。
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日央行公布数据显示，上半年银行间市场人民币交易累计成交91.76万亿元，6月份银行间市场同业拆借月加权平均利率为4.56%。
- 2011年07月12日易纲强调，为加强宏观审慎管理，应熨平经济和金融系统的周期性波动，努力减少金融体系的顺周期性
- 2011年07月12日分析师称信用债，尤其是短融，当前收益率估值具备一定安全边际
- 2011年07月12日在美上市的部分中国公司的财务和公司治理问题折射出中美跨境审计监管问题，目前中美双方正在就该问题进行积极对话
- 2011年07月12日中国铁建告称在昆明、新疆、岳阳三个城市中标4个项目，合计中标价合计约为人民币85亿元，占2010年营业收入的1.81%
- 2011年07月12日对上述5起案件，国土资源部已责成相关省级国土资源主管部门会同有关部门严肃查处，查处结果将适时公布
- 2011年07月12日央视《每周质量报告》在7月10日报道达芬奇家居销售的家俱涉嫌造假和欺诈
- 2011年07月12日央行公布数据显示，今年上半年人民币贷款增加4.17万亿，6月增加6339亿。
- 2011年07月12日目前，除四川省成都蜀鸿嘉市场管理有限公司违法占地违法转让土地案部分问题还需进一步核查外，其他案件已依法依规基本处理到位
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日上述8起案件涉及地方的党委、政府高度重视，国土资源主管部门与有关部门紧密配合，既查事又查人。目前，行政处罚和对相关责任人的党纪政纪处理均已落实
- 2011年07月12日
- 2011年07月12日其中，东部、中部地区发现违法用地面积分别为5.1万亩、9.6万亩，同比分别下降12.5%、1.2%；西部地区发现违法用地面积13.1万亩，同比上升50.6%
- 2011年07月12日在河南省煤炭企业兼并重组的大背景下，神火股份拟募资不超过19.35亿元用于煤炭资源整合及补充流通资金等
- 2011年07月12日长安汽车6月产销量持续下滑，公司微车面临增长压力
- 2011年07月12日拟向陕西煤业化工集团有限责任公司、西安投资控股有限公司定向增发2.2亿股，募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于充实资本金
- 2011年07月12日“十二五规划与民营企业发展高层论坛”近日在京举行，论坛就民营企业在十二五规划期间的机遇、挑战与发展方式展开了讨论。
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