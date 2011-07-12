- 2011年07月12日未来五年，中国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元，年均增长10%
- 2011年07月12日根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同，对贷款损失准备进行动态化和差异化调整，以达到“以丰补歉”目的
- 2011年07月12日证监会要求期货公司自觉抵制配资业务，并主动向投资者说明配资交易的危害；配资业务相当于借钱投资，放大了杠杆比例，且配资业务中客户资金被配资公司控制，投资者资金安全隐患加大
- 2011年07月12日美国现在拥有十几艘航母，而中国还一艘都没有，这跟中国目前的国力发展水平太不相称了
- 2011年07月12日赣县县委书记温庆锋表示非常痛心，并代表县委、县政府对死者亲属表示深切慰问，对发生这样的不幸事件表示道歉
- 2011年07月12日当日17时许，位于赣县茅店镇的精达模具厂在未与当地村民达成协议的施工工地上强行施工，前来阻挠施工的茅店镇罗坑村窑前组谢绍椿被挖掘机碾压致死
- 2011年07月12日“德国之声”称，德国上网费只占到普通人月净收入的1%到2%。而在中国每月上网从120元至200元不等，约占中国人均收入的5%至10%
- 2011年07月12日奥巴马准备再度与国会领导人会晤，继续推进赤字削减计划的达成
- 2011年07月12日要更加突出和重视保持物价总水平基本稳定的目标，关注更广泛意义上的价格稳定
- 2011年07月12日张海忠一直具体负责邯山区重点片区的拆迁工作。知情人士称，邯郸市现在拆迁“特别厉害”，“有这么一个口号，三年大变样，河北看邯郸，邯郸看邯山，各个区竞相比赛拆迁”
- 2011年07月12日前董事长单晓钟自2011年1月辞职以后，便被相关部门“双规”
- 2011年07月12日截至12晨2时23分，大火已基本扑灭，确认造成1人死亡。火灾原因有待查明
- 2011年07月12日现在把社会建设摆在重要位置，尤其强调要注重民生问题，但是要做大蛋糕仍然是要以经济建设为中心
- 2011年07月12日6号线为平行于地铁1号线的东西大动脉。该线共分三段施工建设
- 2011年07月12日李忠煌、冉清华、杨发均、欧林、康川5名被告人以寻衅滋事罪分别判处有期徒刑三年六个月到九个月不等；被告人赵玖付以妨害公务罪被判处有期徒刑二年
- 2011年07月12日各地区政府融资平台贷款占当地人民币各项贷款余额的比例有高有低，因此不能用30%来作为全国的比例
- 2011年07月12日邯郸市公安部门一人士11日向媒体证实，邯山区区长张海忠确已身亡；被发现时，张身负致命刀伤
- 2011年07月12日根据发帖的“发妻”描述，“准院士”段振豪包二奶养私生女，被老婆发现，竟谎称是“捐精”
- 2011年07月12日月薪5000元的工薪收入者，每月缴纳的个税也只有10.5元，减负率达93.4%；月薪10000元的工薪收入者，每月须缴纳个税315元，减负率也达到了58.8%
- 2011年07月12日
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