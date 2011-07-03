- 2011年07月11日
- 2011年07月11日目前中国移动与共青团中央面向未成年人联合推出的，移动互联网内容服务平台将在10月开始在部分地区进行试点，而这一服务将采用“白名单”的方式来进行信息内容的管控
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- 2011年07月11日澳大利亚政府公布碳排放税政策细节，计划在全国范围内开征碳税
- 2011年07月11日午后各品种纷纷遭遇抛压，一路下行，棉花、橡胶跌幅均超3%
- 2011年07月11日中央各项施政目标，其资金来源都指望地方土地出让金，但严厉房地产调控政策却又导致相关收益萎缩，宏观经济政策其尴尬之处一览无遗
- 2011年07月11日特许城市可以用土地价值的收益去支付警察、法庭、学校和卫生系统。在这里，人们可以有更高的收入，这又顺带使土地更富有价值。除了缺乏想象力，没有什么能妨碍这个目标
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- 2011年07月11日当地时间7月11日，据德国媒体称，德国国有银行巴登伍腾堡邦银行以及其他银行正在出售所持希腊主权债券
- 2011年07月11日西藏和平解放60年来，在中国共产党和中央人民政府领导下，经历了民主改革、自治区成立、社会主义建设和改革开放的伟大历史进程，现代化建设事业取得了前所未有的成就
- 2011年07月11日有消息称，光大银行最快将于下周才会来港启动上市程序。目前已有多家重量级国际投资者入股，成为光大银行的基础投资者
- 2011年07月11日投资银行巴克莱资本最新研究报告称，预计下半年中国贸易顺差将会明显反弹至1300亿美元，但在国内生产总值(GDP)中的占比今年可能会进一步下降
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