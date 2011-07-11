- 2011年07月11日
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- 2011年07月11日长期以来，能源、资源与可持续发展都是亚洲最关心的问题
- 2011年07月11日分析人士认为，上证指数盘中下探到10日均线获得短线支撑并展开反弹并受制于5日均线，大盘在约20个点的空间了做窄幅震荡，预示着大盘将选择突破方向。
- 2011年07月11日住建部要求加强房地产经纪机构、人员管理，加强商品房预(销)售行为及住房租赁市场监管
- 2011年07月11日法兴银行称，中国货币政策的问题“不是调太多或者太少”，而是“应尽快调整汇率政策等结构性问题，让货币政策更有效”
- 2011年07月11日网络游戏巨头盛大集团近日宣布斥资20亿元进军电子商务领域，将推出一个名为“品聚网”的网络购物平台。“天下无假，爱上网购”是品聚网的核心理念。盛大旗下盛付通是品聚网指定的第三方支付平台。
- 2011年07月11日个别单位出现的偿债困难或风险隐患，并不构成系统性或全局性风险
- 2011年07月11日当天下午1点55分，惠州大亚湾石化区中海油炼油基地早间发生爆炸的位置再次发生爆炸，现场冒出黑烟
- 2011年07月11日担保公司出现的问题，其本质是民间借贷的问题。当前民间资金链紧张，导致担保公司压力加大，一些管理不规范的公司出现问题也就成为自然
- 2011年07月11日通胀创新高而经济增速放缓，政策面临博弈，其转向力度或是关键
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- 2011年07月11日因为年前投资河北唐山市冶金制造商——恒通公司(其后改名为中冶恒通)产生巨额亏损，中国中冶母公司正遭中纪委调查
- 2011年07月11日国美电器副总裁何阳青证实了国美电器前主席黄光裕旗下的公司将参与竞购英国退役航母“皇家方舟”号一事
- 2011年07月11日德国商业银行发布研究报告称，即使中国通胀在本月或下月触顶，加息在今明两年仍会继续，预计接下来每个季度会加息25个基点(bp)
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- 2011年07月11日全球著名商业杂志《福布斯》中文版发布了2011中国基金排行榜，共有50支公募基金和20支私募基金列入榜单。国泰金鹰增长、大摩资源优选混合及华安宝利配置分别在股票型基金、激进配置型基金和标准混合型基金中拔得头筹。富国天利增长债券则在债券类基金中获得第一。在私募基金榜上，朱雀2期以风险调整后近3年63.18%的收益率名列榜首。
- 2011年07月11日“债务规模虽然庞大，但中国的形势没那么糟糕，而且肯定没有糟糕到如部分外媒所宣称的到了即将破产的地步。”王志浩说
- 2011年07月11日当地时间7月10日下午1点58分，一艘名为“布加尔”号的客轮在俄罗斯鞑靼斯坦共和国境内的伏尔加河沉没，事发时“布加尔”号客轮共有185人
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