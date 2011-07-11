- 2011年07月11日上海银行遭遇人事变动、方案延期后，近日又出现股权结构分散问题
- 2011年07月11日港交所同时表示，他们的政策一贯不会就个别公司或情况做出评论，因此，不能向上述环保组织一一交代对事件的处理情况
- 2011年07月11日为缓解利比亚人民面临的人道主义灾难，中方决定向利比亚人民提供价值5000万元人民币的人道主义援助物资
- 2011年07月11日要求相关生产和使用维保单位对自动扶梯和自动人行道开展排查和治理，重点排查主机固定螺栓、附加制动器等，采取有效措施保障电梯安全使用
- 2011年07月11日7月份以来，全国连续发生6起较大以上道路客运事故，共造成54人死亡、148人受伤，其中湖北省仙桃市发生一起26人死亡的重大道路交通事故
- 2011年07月11日截止6月30日，好买基金研究中心统计，今年上半年我国共发行1564只固定收益类信托产品，从已公布募集规模的1021只产品来看，募集总规模为2106.76亿元，平均募集规模为2.06亿元。该总规模已接近2010年的总量。
- 2011年07月11日与6月20日相比，本月5日有色金属产品出厂价格均比上期价格涨幅均在2.1%-2.8%之间。
- 2011年07月11日对于不同的公共租赁住房项目，要尽快确定具体的投资模式和投资主体。各地可按照20%比例，测算公共租赁住房项目资本金需求
- 2011年07月11日周末，央行公布了6月份的CPI、PPI数据，CPI数据虽然略超预期，好买基金认为这不改变反弹延续的趋势。
- 2011年07月11日
- 2011年07月11日光大银行8日晚发布中期业绩快报，2011年上半年公司实现营业收入228.88亿元，同比增32.19%
- 2011年07月11日食用油继续限价只会使供给进一步下降，集聚更大的涨价势能
- 2011年07月11日大众品牌销售71086辆，斯柯达销量达到17478辆
- 2011年07月11日调查显示，二季度GDP同比增速均值为9.4%，较一季度9.7%的真实值下降了0.3个百分点。经济增速放缓，但专家认为经济不会硬着陆，预计下半年政策将微调
- 2011年07月11日2011年公车购置及运行费预计1205万元，公务接待费865万元，因公出国费617万元
- 2011年07月11日此次地方政府性债务审计历时三个月，全国4万多名审计人员对所有涉及债务的37万多个项目和187万余笔债务进行了逐笔、逐项核实，每一笔债务、每一个数据都是有据可查、真实可靠的
- 2011年07月11日农业部畜牧业司司长王智才近日表示，农业部将采取六项措施发展生猪生产保障市场供应，为猪肉价格长期稳定奠定基础。
- 2011年07月11日猪肉消费是群众的刚性消费需求。稳定猪肉市场是政府不可推卸的责任。有关部门要立即行动起来，尽快恢复和出台扶持生猪生产的政策，向市场发出稳定信号。同时研究治本之策，跳出生猪生产周期性波动，实现平稳健康持续发展
- 2011年07月11日信诚基金认为，虽然接下来环比通胀压力会逐步减轻，但是对于通胀可控、政策放松的预期也不能过早乐观，而由此引发的这一轮反弹也不具备多强的持续性。股市环境虽大概率转好，但也不可一味乐观。大行情条件尚不充分，结构性机会或成主导。
- 2011年07月11日交银施罗德基金认为，在翘尾因素缓解、货币政策调控效果逐步显现、输入性通胀压力降低等情况下，通胀在6、7月份见顶仍然是大概率事件，下半年CPI将稳步回落，而短期CPI的走势关键还在于猪肉价格上涨的势头是否被遏制，尤其是政府干预的力度。
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