厦门两区对143宗违法用地查处整改 2011年07月11日 在土地例行督察后，福建省厦门市海沧区、翔安区已对143宗违法用地查处整改。

工信部公告2011年工业行业淘汰落后产能企业名单 《财经》综合报道 2011年07月11日 2011年18个工业行业淘汰落后产能共涉及2255家企业

资金价格继续回落 隔夜利率跌近100个基点 2011年07月11日 周一上海银行间同业拆放利率中，短期利率继续延续上周回落趋势。