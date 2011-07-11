- 2011年07月11日
- 2011年07月11日根本通胀压力已经放缓，未来几个月根本通胀压力可能保持温和，8月份及之后的CPI通胀率数据会显著下降
- 2011年07月11日规模巨大的银行理财产品，本质上是银行业规避数量货币紧缩的重要措施，一旦全面叫停，同时市场找不到其他应对办法，下半年的紧缩力度将超过上半年，中国经济走势殊难预料
- 2011年07月11日CPI持续走高令利率政策两难选择，目前资金面不支持股指大幅反弹
- 2011年07月11日国泰君安发布研报称，强烈看好下半年水利水电的投资机会
- 2011年07月11日国务院发展研究中心外经部副部长赵晋平认为， 根据人民币相对升值刺激了进口、全球经济复苏放缓使出口受到影响等因素，今年的贸易顺差不会扩大。
- 2011年07月11日陈东琪表示，鉴于猪肉价格持续上涨推高CPI，政府下一步将着手增加农产品以抑制通胀
- 2011年07月11日在土地例行督察后，福建省厦门市海沧区、翔安区已对143宗违法用地查处整改。
- 2011年07月11日ELAD和塔东铁矿目前尚有诸多不确定性，预计不会对2011年公司利润产生较大影响。并称公司2011年中报业绩将有下降
- 2011年07月11日2011年18个工业行业淘汰落后产能共涉及2255家企业
- 2011年07月11日周一上海银行间同业拆放利率中，短期利率继续延续上周回落趋势。
- 2011年07月11日1月至6月，我国外贸出口增速已经连续四个月下滑
- 2011年07月11日根据外管局近日发布的今年一季度我国国际收支平衡表修订数据，我国国际收支经常项目顺差288亿美元，同比下降21%；资本和金融项目顺差861亿美元，同比增长41%。
- 2011年07月11日与改革开放初期相比，我国人口平均预期寿命从68岁提高到73.5岁，达到中等发达国家水平；人类发展指数从0.53上升到0.66，是全球提高最快的国家之一
- 2011年07月11日按照财政部的数据计算，当前美国联邦政府的公共债务规模已经超过国内生产总值(GDP)的90%
- 2011年07月11日早籼稻最低收购价每市斤1.02元
- 2011年07月11日中国期货公司境外期货业务试点最快将于年内推出。相关试点办法已拟定完成，近日将提交监管部门审批
- 2011年07月11日不管以各种方法处置，政府都要作好最终风险埋单者的准备，绝不能在债务信息不透明的情况下，通过资产证券化等形式，将风险传递到自然人
- 2011年07月11日海关总署昨天发布数据显示，6月份我国贸易顺差为222.7亿美元。上半年贸易顺差收窄18.2%。
- 2011年07月11日国内知名高端家具品牌达芬奇并非为其宣称的“意大利原产”，其旗下部分家具在广东东莞贴牌加工生产，涉嫌伪造产地。达芬奇表示央视节目部分内容与实际情况不符，近期将公布运营情况。
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