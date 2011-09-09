- 2011年09月09日供需问题和历史原因都不能在短期内解决，因此美欧亚的原油溢价将持续存在
- 2011年09月09日8月汽车产销继续维持低速增长，商用车产销降幅收窄，其中货车销量下滑见底，未来将逐渐回升
- 2011年09月09日5月份以来，牛肉价格上涨明显。与4月30日相比，9月9日，牛腱肉、牛腩肉价格涨幅分别为9．0％、8．9％，目前价格明显高于去年同期，同比涨幅分别为13．9％、16．0％
- 2011年09月09日国际刑警组织在其网站上对卡扎菲等三人发布了红色通告，要求各成员国协助将其逮捕
- 2011年09月09日市场分析指，此举估计与这些大行8月新增信贷增长过快有关
- 2011年09月09日团购网站竞争明显出现分化，当该领域投资大潮已去，才知道谁在裸泳
- 2011年09月09日有业内人士称，按照先前公布的信息，听证会变数不多，可供讨论的两套方案虽各有特色，但运价和之前相比，均有提高。“杭州出租车运价上涨，几成定局”
- 2011年09月09日
- 2011年09月09日财政部和国家发展改革委等两部委日前联合下发《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》，《办法》指出，新兴产业创投计划是指中央财政资金通过直接投资创业企业、参股创业投资基金等方式，培育和促进新兴产业发展的活动
- 2011年09月09日因为近几个月的通胀均高于预期，我们将2011年CPI 通胀预期从5.2%上调至5.6%
- 2011年09月09日只有中国和中国人民能决定它的方向，我们相信这些价值是独立于任何特定政治制度的。他们是普世的，他们对所有的社会进步都有好处
- 2011年09月09日9月9日，湖南省邵阳市邵阳县唐田市镇一渡口发生的严重的沉船事件，目前已经搜救上来8位幸存者，打捞起6到7具尸体。
- 2011年09月09日按照赛事活动安排，西安作为赛事起点城市，将举办三天比赛活动。9日进行的个人计时赛，赛段全长5.6公里
- 2011年09月09日33个国家、13个国际组织和机构代表以及中外知名专家学者在为期一天半的会议中，就明年联合国可持续发展大会的主题与目标进行了开放坦诚、全面深入的探讨
- 2011年09月09日财政部和国家发展改革委等两部委日前联合下发《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》，《办法》指出，新兴产业创投计划是指中央财政资金通过直接投资创业企业、参股创业投资基金等方式，培育和促进新兴产业发展的活动
- 2011年09月09日浦发银行上半年与上海金融发展投资基金签署托管协议，成功托管国内目前最大规模的PE基金
- 2011年09月09日陆挺表示，8月宏观经济数据显示，尽管固定资产投资下滑，但剔除价格因素，仍保持稳定，陆挺预计2011年GDP同比增长9.3%。
- 2011年09月09日美国政府官员8日晚透露，美国情报官员已经收到一个“具体、可靠”的情报，表明有恐怖分子正在策划在“9·11”十周年前后发动恐怖袭击。
- 2011年09月09日威廉夫妇的发言人向八卦杂志《我们周刊》(Us Weekly)否认了凯特怀有龙凤胎的消息。
- 2011年09月09日
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