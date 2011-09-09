中国牛肉价格明显高于去年同期 2011年09月09日 5月份以来，牛肉价格上涨明显。与4月30日相比，9月9日，牛腱肉、牛腩肉价格涨幅分别为9．0％、8．9％，目前价格明显高于去年同期，同比涨幅分别为13．9％、16．0％

联合国可持续发展大会高级别研讨会闭幕 2011年09月09日 33个国家、13个国际组织和机构代表以及中外知名专家学者在为期一天半的会议中，就明年联合国可持续发展大会的主题与目标进行了开放坦诚、全面深入的探讨