今日人民币汇率中间价 2011年07月11日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4709元。

人民币对美元汇率小幅回落 2011年07月11日

山东潍坊市一铁矿发生透水事故 2011年07月11日

奥巴马高级顾问敦促也门总统尽快移交权力 2011年07月11日

多家公司预告上半年业绩 几家欢喜几家愁 2011年07月11日

大陆政府部门和台资企业直面挑战共同推动转型升级 2011年07月11日

奥巴马11日将与国会两党领导人再议减赤 2011年07月11日 10日与国会两党领导人就削减政府赤字和提高公共债务上限在白宫举行了半个月内的第三次磋商，但是双方的谈判并未取得突破性成果

IMF总裁敦促美国尽快调高公共债务上限 2011年07月11日 美国经济对于全球经济极其重要，美国的政策制定者应当尽快调高公共债务上限，避免出现债务违约