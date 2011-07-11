- 2011年07月11日
- 2011年07月11日将适时启动第二批绿色能源示范县建设工作，到2015年建成200个绿色能源示范县
- 2011年07月11日2010年“六普”结果显示广东常住人口达1.043亿人，居全国之首
- 2011年07月11日尽管高铁房在总价上有更大的优势，但在精力和经济上需要承受更高的出行成本。眼下更适合长线投资的中小类型投资客
- 2011年07月11日印度10日深夜再次发生列车脱轨事故，至少50人受伤
- 2011年07月11日该方案旨在为美国国会批准提高债务上限铺平道路
- 2011年07月11日事故发生时井下有28人现场作业，后有7人安全升井，截至11日8时30分，仍有21人被困井下
- 2011年07月11日大亚湾管委会新闻中心上午9时对外通报，目前厂区内各套环保设施运转正常。厂区内各套环保设施运转正常
- 2011年07月11日达芬奇家居在声明中郑重向公众确认，达芬奇在国内销售的意大利品牌家具，均为在意大利生产并原装进口至国内
- 2011年07月11日些迹象表明火车司机可能拉动了紧急刹车，导致列车脱轨
- 2011年07月11日修克耶沃镇是距离出事地点最近的居民点，该镇学校校长叶莲娜•卡列耶娃告诉记者，事故发生时当地天气恶劣，而且还下着暴雨
- 2011年07月11日生猪存栏连续4个月增长，预计后期生猪价格将逐步趋稳，生猪价格继续上涨的空间有限
- 2011年07月11日报道称，大亚湾石化区中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司运行三部400单元的重整生成油塔底泵机械密封泄漏着火，引发爆炸
- 2011年07月11日在市场上各种实际利率已大幅上浮的现实下，应逐步使基准存款利率转负为正
- 2011年07月11日越南国内的反华示威抗议活动已经进行了几周。越南当局允许之前的抗议活动，将其作为表达对中国在南海问题上不满的方式之一
- 2011年07月11日杭州市和萧山区两级疾控中心分别从8日中午的剩饭样品和患儿的呕吐物中检出金黄色葡萄球菌。根据发病潜伏期、临床表症和初步检验结果，卫生部门判断中毒食品以米饭的可能性为大
- 2011年07月11日一些生产性服务业企业纳入增值税范围，试点企业不再缴纳营业税，这样改革后，相关企业可以进行固定资产进项抵扣
- 2011年07月11日对此，柞水县乾佑镇镇长祁少峰表示，这都是前任领导签订的出租协议，镇上也知道精神病人住在这里不合适，曾经阻止过，但一直未见到医院的负责人
- 2011年07月11日事发后，云南省国土资源厅和交通运输厅分别派出了专家组进行调查，专家组均认为确实属于“强降雨引发的自然灾害”。但是，新三公路建设存在未批先建、赶工期和未经竣工验收即试通车等问题
- 2011年07月11日通过政府引导、市场运作，推动联合重组，尽快形成两三家具有国际竞争力的大型网络型航空公司
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