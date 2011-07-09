最年轻国家南苏丹举行独立庆典 2011年07月11日

王金龙转任星巴克亚太业务主管 【财经网专稿】记者 李冰岩 2011年07月09日 此前担任香港业务主管的Belinda Wong成为星巴克大中华区新一任董事长