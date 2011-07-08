- 2011年07月08日杨志勇认为，与全国财政收入和中国经济总量相比，10.7万亿元的地方债务不足以导致全国财政危机。但如果治理不当，会造成金融风险。
- 2011年07月08日据路透社7月8日消息，投资银行美银美林周三发布报告称,不认同穆迪有关中国地方政府债务被低估的说法,认为穆迪过于悲观的结论存在过度解读中国央行报告等一系列问题
- 2011年07月08日中金公司认为银行股接近估值底部，中报业绩高增长和通胀见顶背景下有望反弹
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- 2011年07月08日将通过暗访调查等多种方式核实银行业金融机构免除人民币个人账户部分服务收费的执行情况，对严重违规者采取暂停部分业务、停止批准开办新业务等强制措施
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- 2011年07月08日截至7月7日，李劲松共收到13个部门回复，除科技部已经公布数据外，发改委等3部门拒绝，其他10个部门则称“尽快回复”或“马上公开”
- 2011年07月08日中信银行与中信集团组成的联合体作为唯一买家参与竞标的Z11地块，报价和底价完全相同，最终被确定为无效投标
- 2011年07月08日要建立完善慈善事业监管体系。推行慈善信息公开透明制度，建立健全慈善行业信息统计制度，完善慈善公益信息统计平台，及时发布慈善数据，定期发布慈善事业发展报告。
- 2011年07月08日2011年第二批有色金属出口配额下达量为年度总量的40%
- 2011年07月08日全球2010年可再生能源相关投资额为2110亿美元，较上年增加32%，创历史新高
- 2011年07月08日7月9日，美国、日本、澳大利亚三国海军将在南海文莱海域举行首次联合军演。日媒称，此举意在牵制中国
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- 2011年07月08日据基金研究机构理柏(Lipper)资料显示,截至周三(7月6日)一周,新资金进入股票及固定收益基金；在迹象显示风险承受度升高下,高收益公司债基金打破连五周净赎回的局面。
- 2011年07月08日沪指本周上涨1.39%，深成指本周上涨1.86%
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