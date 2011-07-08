沪深B指延续分化走势 2011年07月08日

沪深股市小幅收红 2011年07月08日

广东银监部门将暗访调查银行服务收费 2011年07月08日 将通过暗访调查等多种方式核实银行业金融机构免除人民币个人账户部分服务收费的执行情况，对严重违规者采取暂停部分业务、停止批准开办新业务等强制措施

上海期金近全线延续上涨 2011年07月08日

大宗商品普遍收红 2011年07月08日