安徽明光市原市委书记受贿400余万元终审判无期 2011年07月08日 在张松坚的400余次受贿中，单次受贿10万元以上仅有十余次，而单次受贿万元以下竟达数百次

韩国生产者物价指数连续两个月下跌 2011年07月08日