美国密歇根枪击及人质劫持事件嫌犯自杀 2011年07月08日

上海出租车明起调价 起步价增燃费各加1元 2011年07月08日 上海市出租车9日起开始调价，城区出租车起步价将由3公里12元调整为13元，每车次增加1元燃油附加费。

马伦证实美国与伊拉克协商延长美军驻期 2011年07月08日

７月以来全国鸡蛋价格再现涨势 2011年07月08日

江铃汽车爽约 今日无半年报发布 2011年07月08日

交行副行长钱文挥谈科技型小企业融资 2011年07月08日

富家女参选花儿朵朵选秀 2011年07月08日