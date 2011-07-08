证监会发审委取消聚飞光电首发审核 2011年07月08日 鉴于深圳市聚飞光电股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实，决定取消第45次创业板发审委会议对该公司发行申报文件的审核

人民币对美元汇率小幅回升 2011年07月08日

今日人民币汇率中间价 2011年07月08日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4705元。

欧洲议会反对恢复申根区内部边检 2011年07月08日

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