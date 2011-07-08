- 2011年07月08日鉴于深圳市聚飞光电股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实，决定取消第45次创业板发审委会议对该公司发行申报文件的审核
- 2011年07月08日
- 2011年07月08日主要写字楼租金在2009年首季尾至2011年首季尾骤增近40%
- 2011年07月08日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4705元。
- 2011年07月08日
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- 2011年07月08日中海油多位负责人表示，中海油主观上从未想要隐瞒真相。而事故发生的第三天，就可以公布相关信息
- 2011年07月08日谁都“没有瞒报”，为什么公众就被不明不白地瞒了一个月呢？
- 2011年07月08日卡拉拉项目基建总成本调整为25.7亿澳元，吨矿运营成本预计会上升20%左右
- 2011年07月08日多媒体业务扭亏为盈，家电、移动通讯等业务业绩提升，预计上半年净利润增长约190%-240%
- 2011年07月08日
- 2011年07月08日谢宏辞职后，是否还受此保证的限制成为股东们关心的焦点，而这也被一些人质疑为“公司上市目的就是为了个人套现”
- 2011年07月08日国家质检总局专门发出紧急通知，要求全国自动扶梯的使用单位立即停止使用奥的斯品牌513MPE型扶梯
- 2011年07月08日获得求伯君、张旋龙的股票委托之后，雷军拥有22.89%的投票权，创始人仍对金山软件有控制权
- 2011年07月08日7月7日，北京、上海均否认了地铁为“省钱买轻载扶梯”，称目前所用地铁扶梯皆为“重载型”
- 2011年07月08日华光股份一位部门管理人员表示，因为贺旭亮是非正常死亡，所以警方已经介入调查
- 2011年07月08日铁道部政治部副主任兼宣传部长、新闻发言人王勇平表示，中国愿意按照有关国际法规和国际贸易规则，为日本提供相关技术帮助
- 2011年07月08日美国有线电视新闻网CNN首次做出官方表态，CNN表示，“对于本文无意造成的任何冒犯，我们表示诚挚的歉意”。
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