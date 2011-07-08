伦敦基本金属期货价格7日普涨 2011年07月08日

国际油价7日大幅上涨 2011年07月08日

纽约股市三大股指强劲上扬 2011年07月08日

纽约汇市美元对主要货币涨跌互现 2011年07月08日

纽约金价连续第三个交易日上行 2011年07月08日

欧洲央行指责国际评级机构是寡头垄断 2011年07月08日 汉堡世界经济研究所所长托马斯·施特伯哈尔认为，评级机构已拥有一种政策权力，它不再是简单地传递信息，而是作出裁决

伊拉克总理表示反对成立新自治区 2011年07月08日

奥巴马称两党减赤谈判富有建设性 2011年07月08日

纽交所股东投票通过德交所并购案 2011年07月08日

巴基斯坦卡拉奇大巴遭袭致40多人伤亡 2011年07月08日

世卫组织说控烟措施惠及38亿人 2011年07月08日

湖北恩施发生约20万方山体滑坡 2011年07月08日