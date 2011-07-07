枣庄防备矿难井下明火基本扑灭 2011年07月08日

也门政府支持者鸣枪庆贺总统讲话致百余人伤亡 2011年07月08日

埃及反对欧盟暂停进口其葫芦巴种子及相关农产品 2011年07月07日

北京CBD核心区土地招标被指内定 官方称不知情 2011年07月07日 业内人士认为，招标出让土地屡曝颇受质疑的怪事，关键是土地出让不公开、不透明，这是市场化不健全的重要表象。相关部门只有提高信息公开程度，此类怪像才能避免