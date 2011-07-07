香港外汇储备6月增加13亿美元 2011年07月07日

包头自焚富豪非法吸存案基本差明 已有11人被拘 2011年07月07日 随着案件侦破工作的深入，警方对惠龙公司资产账目和资金流向目前已基本查明。

亚太地区主要股市涨跌不一 2011年07月07日

加息后公开市场放量回笼 2011年07月07日

英国中央银行继续维持利率在历史最低水平 2011年07月07日

英国央行继续维持利率在历史最低水平 2011年07月07日

中国退出巴西高铁项目竞标 《财经》综合报道 2011年07月07日 据21世纪经济报道消息，巴西交通部陆路交通局(ANTT)高铁项目执行主管Hélio Mauro Franca7月5日透露，中国方面将退出此次竞标。