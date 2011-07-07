- 2011年07月07日据羊城晚报报道，光明乳业总裁郭本恒7月3日表示，中国生奶标准不仅在“细菌总数”和“蛋白质含量”两项指标上全球最差，而且对抗生素、亚硝酸盐等指标“甚至不作要求”
- 2011年07月07日我国对进口动植物种源减免进口环节增值税已有多年历史，相对以往，本次免征对违规违法的单位惩罚措施更加严厉
- 2011年07月07日当前可查询的6月30日至7月4日这五天，京沪航线平均客座率维持在85%左右，下降约4%，所受影响小于此前业内预计的15%至20%的旅客分流量
- 2011年07月07日夏斌表示，中国需要逐步不断的加息，此次加息25个基点仍显不够。
- 2011年07月07日
- 2011年07月07日由美国SEC和PCAOB组成的代表团期盼能够与中方达成一项跨境审计监管的协议
- 2011年07月07日国土资源部执法监察局局长李建勤在接受中央人民广播电台中国之声采访时表示，首次土地问责确实是动真格的，一批市县政府负责人将因违法违规用地被追究责任
- 2011年07月07日相比银行贷款，地方政府将优先偿还城投债
- 2011年07月07日中国石化中标渝黔南川页岩气勘查区块，河南煤层气中标渝黔湘秀山页岩气勘查区块
- 2011年07月07日摩根大通预计未来可能将再次上调存款准备金率50个基点，而且可能还将采取发行央票的公开市场操作。
- 2011年07月07日2011年6月，全国共发生房屋市政工程生产安全事故41起、死亡55人，比去年同期事故起数减少19起、死亡人数减少13人，同比分别下降31.67%和19.12%
- 2011年07月07日红头文件“状告无门”有望扭转
- 2011年07月07日
- 2011年07月07日5年期和10年期的股东总回报率分别是稳健的 7% 和9% ，过去 20 年和 30 年的年复合股东总回报率分别是 15% 和14%
- 2011年07月07日
- 2011年07月07日7月下旬-11月，采取集中行动和专案经营相结合的方式，查处一批大要案件，清理一批窝点，摧毁一批传销组织网络，广泛开展宣传工作
- 2011年07月07日计划将全科医生培养逐步规范为“5+3”模式，即先接受5年的临床医学（含中医学）本科教育，再接受3年的全科医生规范化培养
- 2011年07月07日中长期外债（剩余期限）余额为1743.20亿美元，占外债余额的29.75%；短期外债（剩余期限）余额为4116.5亿美元，占外债余额的70.25%
- 2011年07月07日鲁政委指出，在整个紧缩程中，受到最大影响的是国有型企业；中小企业的表现反倒最为稳定。加息实际上有利于中小企业融资环境的相对改善，有力小企业活力的保持，有利于信贷资源的优化配置。
- 2011年07月07日
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