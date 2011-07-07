淡马锡公布年报 净利润比一年前增长160% 《财经》记者 刁晓琼 2011年07月07日 5年期和10年期的股东总回报率分别是稳健的 7% 和9% ，过去 20 年和 30 年的年复合股东总回报率分别是 15% 和14%