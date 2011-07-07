- 2011年07月07日除了按照程序正式向WTO提起上诉外，在WTO规则框架内，寻找关税与出口配额的替代办法更为重要
- 2011年07月07日瑞银预期今年下半年乘用车行业同比增长10%，未来汽车行业政策是否松动尚不明朗
- 2011年07月07日7月7日上午，日本首相菅直人在参院预算委员会会议上就解散众院举行大选的可能性称，“将在宪法赋予的权限下尽全力工作”，暗示不排除可能解散众院
- 2011年07月07日韩国平昌夺得2018年冬季奥运会主办权，这将是冬奥会第三次在亚洲举行
- 2011年07月07日李稻葵称：在当前的背景下，加息对于下一个阶段应对和调整通胀预期，防止比较高的通胀演变为更高的通胀，有至关重要的作用
- 2011年07月07日中国红十字会党组书记、常务副会长王伟在会上要求各级红十字会自查自纠，对与企业合作的项目逐一进行自查，排除隐患，杜绝利用公益项目谋取商业利益的行为，维护红十字会的公益形象
- 2011年07月07日受长江中下游部分主产区遭遇旱情影响，全国水产品价格总体呈上涨走势。
- 2011年07月07日据日媒6日报道，中国资本已成韩国资本市场主要买家
- 2011年07月07日据外媒报道，7月11日至12日，美国证券交易委员会（SEC）和上市公司会计监督委员会（PCAOB）的代表将与中国证券监督管理委员会的代表会晤
- 2011年07月07日此次减持完成后，社保基金持有工行H股的股份下降至147.34亿股，持股比例由17.02%下降至16.98%
- 2011年07月07日
- 2011年07月07日央行将于周四发行今年第四十九期中央银行票据，期限3个月，发行量300亿元。
- 2011年07月07日奥的斯相关负责人表示，这东西要是召回，只能是全部拆掉，这会影响建筑物的构造的
- 2011年07月07日距离6月底的最后公开期限已经过去一周，目前公布了“三公”开支的仅有科技部和中国工程院两家单位
- 2011年07月07日于深圳多条地铁线路电扶梯与北京地铁事故电梯是同一品牌，且同为513MPE型电梯，去年底也曾发生类似事故
- 2011年07月07日由于集团回收部分经销商存货和订单量减少，李宁预计上半年收入下降5%
- 2011年07月07日此次转让之后，新任CEO雷军占有10.30%的股份，超过求伯君9.54%股权成为金山第一大个人股东，而腾讯则成为金山第一大股东
- 2011年07月07日多家机构认为，从防范热钱流入和对实际经济活动的冲击角度出发 中国年内或暂缓升息
- 2011年07月07日随着Google试图以Google+进入社交媒体市场，社交网站Facebook目前与Skype合作推出最新视频聊天功能迎接挑战。
- 2011年07月07日
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