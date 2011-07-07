全国水产品价格呈涨势 2011年07月07日 受长江中下游部分主产区遭遇旱情影响，全国水产品价格总体呈上涨走势。

浒苔连续第四年袭击青岛 2011年07月07日

央行今天发行300亿元3月期央票 2011年07月07日 央行将于周四发行今年第四十九期中央银行票据，期限3个月，发行量300亿元。