今日人民币汇率中间价 2011年07月07日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4732元。

人民币对美元汇率中间价继续回落 2011年07月07日

股票开户数创三个月新高 2011年07月07日

欧盟抨击评级机构下调葡萄牙信用评级 2011年07月07日

美称年底前完成驻伊部队撤军计划不变 2011年07月07日

德国称苹果iOS操作系统存在严重安全隐患 2011年07月07日 iOS4.3.3及其更低版本的操作系统均存在这一隐患，而更高版本的IOS系统是否存在这一隐患，目前尚无法确定