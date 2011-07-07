纽约股市三大股指全线上涨 2011年07月07日

纽约市场油价6日小幅收低 2011年07月07日

纽约汇市美元对主要货币涨跌互现 2011年07月07日

纽约金价6日上扬 2011年07月07日

伦敦基本金属期货价格涨跌互现 2011年07月07日