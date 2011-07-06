近期重特大事故多发 公安部将重拳整治交通隐患 2011年07月06日 公安部交管局的统计显示，今年上半年全国重特大道路交通事故同比减少，但仍存在客运驾驶人违法肇事突出，货运车辆肇事突出，超速、逆行、违法超车等违法行为肇事突出和暑期事故突出等问题

美方举行乒乓外交40周年纪念活动 中方活动年底举行 2011年07月06日 国务委员刘延东4日为纪念活动发来贺信，代表中国政府向纪念活动表示祝贺，并向当年参与这一历史事件的中美两国乒乓球运动员表示亲切问候