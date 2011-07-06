- 2011年07月06日过去两年内，美国农业部公布的玉米数据让所有的交易者感到像坐过山车一样，其公信力大受质疑
- 2011年07月06日塔本陶勒盖煤矿位于我国内蒙古包头市北方，公路距离仅260-300多公里，这么近的距离，公路运输成本不是很大
- 2011年07月06日每搜寻出一名遇难者当班奖励5万元，搜寻出第一名遇难者的当班增加奖励5万元
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日该基金以财政部、中银国际控股有限公司、中国国际电视总公司和深圳国际文化产业博览交易会有限公司作为联合发起人，采取有限合伙制股权基金的方式
- 2011年07月06日北京市交通委运输管理局轨道处处长张文强表示，对奥的斯扶梯设计、制造中可能存在的缺陷进行调查，必要时启动召回制度，以确保乘客的生命财产安全。在调查处理期间，北京轨道交通建设单位暂停采购奥的斯扶梯
- 2011年07月06日任前公示材料中，党煦燕曾任河南中原贸易公司驻俄罗斯代表处首席代表，驻美国分公司总裁，这两个头衔的虚实成为舆论关注的焦点
- 2011年07月06日本次加息为本轮紧缩货币政策以来的第五次加息
- 2011年07月06日地方政府融资平台债务是一大隐患，但目前中国的银行体系不需要救助方案
- 2011年07月06日尽管目前仍然呈现负利率状态但加息的必要性已经明显降低，年内之多还有一次加息
- 2011年07月06日清科研究中心认为，在当下中国创投市场“不差钱”的情况下，以创投基金平均投资期估算，未来的3-5年将是中国创投市场投资的高峰期
- 2011年07月06日未来伴随产业升级，不仅第二产业新吸纳的就业人数减少，也会影响第一、第三产业的就业水平和就业结构
- 2011年07月06日商务部将依据相关法律法规及世贸规则，继续完善稀土出口管理和监督检查
- 2011年07月06日
- 2011年07月06日公安部交管局的统计显示，今年上半年全国重特大道路交通事故同比减少，但仍存在客运驾驶人违法肇事突出，货运车辆肇事突出，超速、逆行、违法超车等违法行为肇事突出和暑期事故突出等问题
- 2011年07月06日全球最大的航空联盟星空联盟6日与深圳航空公司签署谅解备忘录，深航成为继国航之后星空联盟在我国吸收的第二家成员航空公司。
- 2011年07月06日正、副司（局）级人员可以乘坐一等座，并按照一等座车票报销；处级及以下人员可以乘坐二等座，并按照二等座车票报销
- 2011年07月06日国务委员刘延东4日为纪念活动发来贺信，代表中国政府向纪念活动表示祝贺，并向当年参与这一历史事件的中美两国乒乓球运动员表示亲切问候
- 2011年07月06日巴曙松认为，这有助于校正负利率，显示货币政策依然将抑制通胀作为从紧政策的主要目标
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